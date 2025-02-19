Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
ŞOK'a Samsung beyaz eşya geliyor! 19 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ŞOK'a Samsung beyaz eşya geliyor! 19 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a Samsung beyaz eşya geliyor! 19 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
19.02.2025 09:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK Çarşamba Fırsatları bu hafta da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 19 Şubat 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında yine her ihtiyaca uygun ürünler alışveriş severleri bekliyor. Sizin için ŞOK Haftanın Fırsatları'nın yer aldığı broşüre içeriğimizde yer verdik. Bütçe dostu alışveriş için bakmadan geçmeyin...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yeni sayısı bu hafta da dolu dolu! Broşürün 19 Şubat 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında gıdadan pratik mutfak gereçlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla siz alışveriş severleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde cazip fiyatlar

1

2

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda kategorisinde indirimdeki tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Ramazan ayına özel gıda ürünlerinde 750 TL ve üzeri alışverişe %25 indirim kampanyası başladı. Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Nescafe, Moliendo, Kahve Dünyası... İndirimdeki bütün kahveleri burada bulabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa %0 faizli ve taksitli 55.000 TL kredi için buraya tıklayın.

728x90

Beyaz eşyalar, küçük mutfak aletleri, valizler ve dahası

3

4

5

Sizin için seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçlerindeki indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Karaca, Kütahya Porselen ve dahası burada indirimli fiyatlarla sizi bekliyor.

Seyahatlerin olmazsa olmazı valizler burada indirimde.

Win Para kazanma şansını kaçırmayın

6

İlginizi Çekebilir

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

 Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!

Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!

 "Ayağınızda yokmuş gibi..." Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

"Ayağınızda yokmuş gibi..." Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

 Hem klasik hem modern! Gant kol saatlerinde %30'a varan indirim

Hem klasik hem modern! Gant kol saatlerinde %30'a varan indirim

 "Giydiğim en rahat ayakkabı!" Terrex serisinin ultra konforlu modeli...

"Giydiğim en rahat ayakkabı!" Terrex serisinin ultra konforlu modeli...

 Sofralarda bereket, alışverişte tasarruf! Ramazan Fırsatları başladı

Sofralarda bereket, alışverişte tasarruf! Ramazan Fırsatları başladı

 Küçük dokunuşlarıyla hayatınızı güzelleştirecek TEMU ürünleri

Küçük dokunuşlarıyla hayatınızı güzelleştirecek TEMU ürünleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu
İş birliği İçerikleri
Gür ve dolgun sakalların sırrı! İşte en iyi sakal yağları

Gür ve dolgun sakalların sırrı! İşte en iyi sakal yağları

Evde enerjisini atamayan evcil hayvanlarınız için eğlenceli ürünler

Evde enerjisini atamayan evcil hayvanlarınız için eğlenceli ürünler

Hem klasik hem modern! Gant kol saatlerinde fırsat zamanı

Hem klasik hem modern! Gant kol saatlerinde fırsat zamanı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Küçük dokunuşlarıyla hayatınızı güzelleştirecek TEMU ürünleri

Küçük dokunuşlarıyla hayatınızı güzelleştirecek TEMU ürünleri

Sofralarda bereket, alışverişte tasarruf! Ramazan Fırsatları başladı

Sofralarda bereket, alışverişte tasarruf! Ramazan Fırsatları başladı

Sofralarda bereket, alışverişte tasarruf! Ramazan Fırsatları başladı

Sofralarda bereket, alışverişte tasarruf! Ramazan Fırsatları başladı

"Giydiğim en rahat ayakkabı!" Terrex serisinin ultra konforlu modeli...

"Giydiğim en rahat ayakkabı!" Terrex serisinin ultra konforlu modeli...

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağınızda yokmuş gibi..." Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

"Ayağınızda yokmuş gibi..." Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Balık burcu sevdiklerinizin kalbini kazanacak hediye önerileri

Balık burcu sevdiklerinizin kalbini kazanacak hediye önerileri

Alternatiflerinden çok daha ucuza getirebileceğiniz araç aksesuarları

Alternatiflerinden çok daha ucuza getirebileceğiniz araç aksesuarları

Alternatiflerinden çok daha ucuza getirebileceğiniz araç aksesuarları

Alternatiflerinden çok daha ucuza getirebileceğiniz araç aksesuarları

Hem tarzınızı yansıtın hem cebinizi düşünün! Parfüm, çanta, gözlük ve dahası indirimde

Hem tarzınızı yansıtın hem cebinizi düşünün! Parfüm, çanta, gözlük ve dahası indirimde

Giydiğiniz tüm montları unutun! Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez...

Giydiğiniz tüm montları unutun! Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez...

Casual şıklığın adı! Ultra rahat Camper Pix Bot indirime girdi

Casual şıklığın adı! Ultra rahat Camper Pix Bot indirime girdi

Kış soğuklarında kuruyan dudaklarınıza merhem olacak...

Kış soğuklarında kuruyan dudaklarınıza merhem olacak...

Pratikliğine hayran kalacaksınız! Mutfakta eliniz kolunuz olacak...

Pratikliğine hayran kalacaksınız! Mutfakta eliniz kolunuz olacak...

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Hem klasik hem modern! Gant kol saatlerinde fırsat zamanı

Hem klasik hem modern! Gant kol saatlerinde fırsat zamanı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Sofralarda bereket, alışverişte tasarruf! Ramazan Fırsatları başladı

Sofralarda bereket, alışverişte tasarruf! Ramazan Fırsatları başladı

"Giydiğim en rahat ayakkabı!" Terrex serisinin ultra konforlu modeli...

"Giydiğim en rahat ayakkabı!" Terrex serisinin ultra konforlu modeli...

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağınızda yokmuş gibi..." Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

"Ayağınızda yokmuş gibi..." Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Tümünü Gör

Diğer Haberler

16 yaşındaki kız 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü! 'Özel görüntülerimi ağabeyime vereceğini söyledi'

16 yaşındaki kız 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü! 'Özel görüntülerimi ağabeyime vereceğini söyledi'

Bursa'da korkunç olay! Sobayı tutuşturmak için benzin döktü, çıkan yangında hayatını kaybetti... Arkadaşının durumu ağır

Isınmak için bunu yapınca alevler içinde kaldı

Kar beklenen şehirlerin tam listesi! Okullar tatil edilsin uyarıları peş peşe geliyor... Bugün çok sayıda ilde eğitime ara verildi

Kar beklenen şehirlerin tam listesi! Okullar tatil edilsin uyarıları peş peşe geliyor

AK Parti kongresinde 'davetiye' detayı! Çağrılmayan 3 parti belli oldu

AK Parti kongresinde 'davetiye' detayı! Çağrılmayan 3 parti belli oldu

Ankara’da ‘hayvansever yaşlı kadın’ yanarak can verdi! Olayla ilgili korkunç iddia: ‘Abla kadını diri diri yaktılar’

Ankara’daki yangında korkunç iddia: ‘Abla kadını diri diri yaktılar’

Ankara'da dehşet! Tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü

Ankara'da dehşet! Tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.