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Gün içinde koştururken rahatlığı hissedin! Adidas Terrex Eastrail 2'de kaçırılmayacak indirim
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Gün içinde koştururken rahatlığı hissedin! Adidas Terrex Eastrail 2'de kaçırılmayacak indirim

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
18.02.2025 09:19
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Gün boyu rahat adımlar atmak, günün temposuna ayak uydurmanın en önemli parçası. Yorucu bir iş günü, uzun toplantılar, market alışverişi ya da arkadaşlarla dışarıda geçen saatler… Ayaklarınız günün her anında konforu hak ediyor. Adidas Terrex Eastrail 2 Yürüyüş Ayakkabısı, hafif yapısı ve güçlü zemin tutuşuyla gün içinde size destek oluyor. Bu ayakkabı kısa süre için 803 TL indirimde! Konforunuzu ön planda tutan bu fırsatı kaçırmayın.

Gün içinde ne kadar hareket ettiğinizi hiç düşündünüz mü? Sabah işe yetişme telaşı, gün boyu koşturmalar, merdivenler, uzun yürüyüşler derken ayaklarınız günün yükünü taşıyor. Bu kadar tempoya ayak uydurmak için ihtiyacınız olan şey, sizi yormayan, hafif ve dayanıklı bir ayakkabı. Adidas Terrex Eastrail 2 yürüyüş ayakkabısı, nefes alabilen yapısı ve zemin tutuşu güçlü tabanı sayesinde gün boyu rahat etmenizi sağlıyor. Üstelik şu anda 803 TL'lik indirim ile satışta! Günlük temponuz içinde konforu hissetmek ve adımlarınızı daha güvenli atmak için ürünü keşfetmeye ne dersiniz?

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Her adımda ultra konfor! Adidas Terrex Eastrail 2 Yürüyüş Ayakkabısı

Adidas Terrex Eastrail 2 yürüyüş ayakkabısı

Gün boyu hareket halindeyken ayaklarınızın hep rahat olmasını istemez misiniz? Adidas Terrex Eastrail 2 Yürüyüş Ayakkabısı, yoğun tempoda bile hafif yapısı ve destekleyici tabanı ile konfor sunuyor. Dayanıklı malzemesi ve geri dönüştürülmüş içeriği, hem uzun ömürlü kullanım sağlıyor hem de bilinçli bir seçim yapmanıza olanak tanıyor. Nefes alabilen file üst yüzeyi, uzun saatler boyunca ayaklarınızın serin kalmasına yardımcı olurken, Traxion dış tabanı sayesinde metro merdivenlerinden yağmurlu kaldırımlara kadar her zeminde güvenle yürüyebilirsiniz. İster işe giderken ister arkadaşlarınızla dışarıda vakit geçirirken, her adımda konforu hissetmeye hazır olun!

Kullananlar ne diyor?

  • "Giydiğim en rahat ayakkabılardan. Öneriyorum, alın kesinlikle."

  • "Kalın botlardan geri kalır hiç bir yanı yok, ekstra konforu rahatlığı da cabası. Adidas kalitesi, fiyatına değiyor. Su, kar, çamur hiç sıkıntı olmuyor."
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Bu içerik 18 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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