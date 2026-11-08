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Ordu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Ordu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası’nda kar yağışı sonrası beyaz örtü oluşurken, yaylada kış manzaraları ortaya çıktı.
Öte yandan Mesudiye, Akkuş, Gürgentepe, Kumru ve Korgan ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı aralıklarla devam ederken, yaylalarda bulunan besicilerin de geri dönüş yolunda olduğu görüldü.
Kar yağışıyla birlikte Ordu’nun sahil kesimlerinde de hava sıcaklıkları 6 dereceye kadar düştü. Sahil ilçelerinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla sürdüğü bildirildi.

Ordu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ordu
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