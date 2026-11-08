Düzce’de kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu

Olay, Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyünde meydana geldi. Hayvanlarını otlatmak için meraya giden Yaşar Kandemir (65), hayvanlarının eve dönmesine rağmen kendisi geri dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma, komando ve AFAD koordinesinde 46 kişilik arama kurtarma ekibi bölgede çalışma başlattı. Dron ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalarda Kandemir, evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ağaçlık alanda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kandemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır