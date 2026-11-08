Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle, Karabağ Zaferi'nin 6. yılı dolayısıyla geldiği Şuşa'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'ndan Şuşa Valiliği'ne geldi.

Erdoğan çifti burada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva tarafından karşılandı. Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Erdoğan, Aliyev ile Şuşa Valiliği'nde baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısının ardından Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır