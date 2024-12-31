Crocs rahatlığıyla tanışma vakti! Kışlık modellerde kaçırılmayacak indirimleri başladı

Crocs terlikler yaz kış, yediden yetmişe herkesin favorisi. Rahatlığıyla bir kez giyen herkesin favorisi olmayı başaran Crocsların kışlık modelleri ayakları sıcacık tutmasıyla ünlü! Ayaklarınız kışın kat kat çorap giymenize rağmen üşüyorsa, terlikte rahatlık sizin için ön plandaysa, ev dışında da giyilebilecek konforlu bir terlik ihtiyacınız varsa şanslısınız çünkü içi peluşlu Crocs modelleri sepette %20 oranında düşüyor. Sizin için seçtiğimiz indirimdeki modellere bir şans vermenin tam zamanı!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Crocslardaki tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

1. Çok satanlarda birinci sırada: Crocs Classic Platform Lined Clog W Sandalet

Konforu ve şıklığı bir araya getiren Crocs Classic Platform Lined Clog W, hem günlük yaşamda hem de sosyal etkinliklerde rahatça giyilebilecek bir model. Crocs'un kadınlar için tasarladığı bu terlik, klasik Crocs tasarımının modern bir yorumunu sunar. Platform tabanı sayesinde kullanıcılara ekstra yükseklik sağlar. Bu, görünümüne stil ve zarafet katarken aynı zamanda konforu da artırır. İç kısmında yumuşak ve sıcak bir astar bulunur. Bu özellik, soğuk havalarda bile ayakları sıcak tutarak konfor sunar Taban yapısı, ayağın doğal şekline uyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, uzun süreli giyimde rahatlık sağlar ve yorgunluğu azaltır.

2. Crocs All Terrain Lined Clog Sandalet

Kullanıcılar ne diyor?

"Tam da serin ve soğuk havalar için. Kışın vazgeçilmezim."

"Çok memnun kaldım. Düz taban birisiyim ve ayaklarım bunun içinde gayet rahat etti. Hem de neredeyse 10 saat giymeme rağmen. Soğuk havalarda kalın bir çorap giyip çıkmayı planlıyorum bakalım."

3. Crocs Classic Cozzzy Sandal Terlik

Uniseks tasarımı sayesinde hem erkekler hem de kadınlar tarafından giyilebilen bu sandal, rahatlık ve pratiklik arayanlar için ideal. Hafif yapısı sayesinde ekstra konfor sunan bu terlik, Crocs'un ikonik Croslite malzemesiyle üretiliyor. İç kısmı peluş detaylı, yumuşak ve yastıklamalı olan terlik kışın kullanıma uygun. Kaymaz tabanı sayesinde ıslak zeminlerde bile güvenli bir tutuş sağlar. Su geçirmeyen malzemesi sayesinde kolayca temizlenebilir ve çabuk kurur. Bu, dış mekan aktiviteleri sonrası bakımını kolaylaştırır.

4. Crocs Classic Cozzzy Sandal Black Terlik

Kullanıcılar ne diyor?

"Rahat, hafif, sıcak ve anatomik."

"Boyut normalde giydiğim bedene uyuyor. Çok rahatlar ve tahmini süreden önce geldiler. Onları o kadar sevdik ki kocam için başkalarını denedik."

5. Crocs Classic Lined Clog Sandalet

Crocs’un klasik tasarımına sıcaklık ve konfor ekleyen bu model, hem erkekler hem de kadınlar için uygun. Özellikle soğuk havalarda veya soğuk ortamlarda rahat kullanım için tasarlanan terlik Crocs'un klasik clog modelinde olduğu gibi, Croslite adı verilen hafif ve yumuşak bir malzemeden üretildi. Bu da onu ekstra rahat kılıyor. İç kısmı yumuşak ve sıcak bir fleece astar ile donatılan terliğin bu özelliği, ayakları sıcak tutarak soğuk havalarda bile konfor sunar. Tasarımı, ayağın doğal şeklini destekler. Suya dayanıklı malzemesi sayesinde kolayca temizlenebilir. Sadece su ve sabunla durulamak yeterli. Crocs’un hafif yapısı, kullanıcının ayaklarını yormadan rahatlıkla hareket etmesine olanak sağlar. Ayrıca dış mekan kullanımında güvenli bir tutuş sağlayan kaymaz tabana sahip. Bu, ıslak zeminlerde bile dengede kalmayı kolaylaştırır.

6. Crocs Classic Lined Clog Sandalet

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok memnun kaldım. Rahat, hafif teşekkürler."

"Gönül rahatlığıyla kendi ayakkabı numarasını alabilirsiniz. Navy rengi maskülen, tam istediğim gibi."

7. Crocs Classic Lined Clog Sandalet

Crocs'un patentli Croslite malzemesinden üretilen bu hafif ve su geçirmeyen sandalet, iç kısmındaki yumuşak ve sıcak fleece astarı sayesinde soğuk havalarda ayaklarınızı sıcak tutar ve ekstra konfor sağlar. Ayakkabının tasarımı, ayağın doğal şekline uygun olarak geliştirildiğinden uzun süreli kullanımlarda bile destek sunar. Su geçirmeyen malzeme sayesinde kolayca temizlenebilir. Crocs Classic Lined Clog, hafif yapısı sayesinde kolayca taşınabilir ve gün boyu rahatça giyilebilir.

8. Hem sıcacık tutuyor hem çok rahat: Crocs All Terrain Lined Clog Sandalet

Kullanıcılar ne diyor?

"Crocs yıllardır kullandığım terlik. Hem yazın hem de kışın lined denilen içi kürklü modelini çok severek kullanıyorum bu modeli. 12 yıldır kullandığım eski lined modeli artık, beni bırak bittim, dediği için aldım. Taban ve arka kuşak (ayarlı) gayet güzel duruyor; şimdilik eski modele göre dayanımı konusunu söylemek için erken ancak normal ayakkabıda 41 giyen biri olarak 42-43 numarayı aldım, çok rahat oldu; ne çok büyük ne de küçük."

"Çok beğendik, hızlı kargo, mükemmel ürün."

Bu içerik 30 Ocak 2024 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.