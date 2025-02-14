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Giydiğiniz tüm montları unutun! Çok satan Columbia Powder Lite II Mont günün en iyi fırsatı
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Giydiğiniz tüm montları unutun! Çok satan Columbia Powder Lite II Mont günün en iyi fırsatı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
14.02.2025 12:19
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Kışın en önemli kıyafetimiz bizi soğuktan koruyan montumuz! Bu zamana kadar kullandığınız montları size unutturacak, ısı yalıtımlı bir mont ile tanışmak isterseniz doğru yerdesiniz. Outdoor giyimin favori markası Columbia'nın çok satan Powder Lite modeli bugüne özel tam 2 bin 579 TL indirimde, işte detaylar...

Soğuk havada geçen zaman, eğer doğru ekipmana sahip değilseniz vücudunuzu zorlayabilir, sizi üşütebilir. Bunun önüne geçmenin yolu da kışın ısı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez montları tercih etmekten geçiyor. Mont ve outdoor giyim konusunda kendini kanıtlamış Columbia, kışın pek çok kişi tarafından tercih edilen marka. Sebebi de ısı yalıtımlı, fonksiyonel montlarının günlük yaşamda ve doğada geçirilen vakitlerde üstün performans sunarak kullanıcısını güvende ve konforlu hissettirmesi. Eğer siz de kaliteli bir Columbia mont ile bu hissi yaşamak isterseniz çok satan Columbia Powder Lite II Mont'taki indirime bakmadan geçmeyin.

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Çok satanlarda birinci: Columbia Powder Lite II Mont

Adsız tasarım - 2025-02-14T120357.534

Mont, Columbia'nın özel olarak geliştirdiği Omni-Heat ısı yalıtım teknolojisine sahip. Bu teknoloji, vücut ısısını hapsederken dışarıdaki soğuk havanın içeri girmesini engeller. Hafif ve taşınabilir bir yapıda olan mont, hem günlük kullanımda hem de outdoor aktivitelerde rahat bir deneyim sunar. Suya dayanıklı bir dış yüzeye sahip olup hafif yağışlı havalarda sizi korur. Rüzgarlı havalara karşı da ekstra koruma sağlayan montun içinde yumuşak ve hafif bir astar bulunur, bu da giysinin konforunu artırır. Ayrıca, hareket kabiliyeti konusunda esnek ve rahat hissetmenize yardımcı olur.
Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu ceket daha ince olamazdı ve yine de -5 C'nin altında sıcaklık sağlıyor artık tercih ettiğim kış ceketi."

  • "Satın aldığım ikinci ürün. Birincisi mavi, bu yeşil. Mükemmel kalite/fiyat oranı."
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Bu içerik 14 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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