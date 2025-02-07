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Eskimeyen, zamansız klasik! Ray-Ban gözlüklerde %50'ye varan indirim başladı
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Eskimeyen, zamansız klasik! Ray-Ban gözlüklerde %50'ye varan indirim başladı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
07.02.2025 14:03
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Güneş gözlüğü deyince ilk akla gelen markalardan biri olan Ray-Ban'ın en havalı modellerinde %50'ye varan indirimler başladı. İkonik tasarımlarıyla adından söz ettiren, pek çok kişinin favorisi Ray-Ban modellerindeki indirimleri görmek için yazımızı okumaya devam edin. Unutmayın, kaliteli bir güneş gözlüğü aldığınızda stilinizi yükseltmekle kalmayıp göz sağlığınızı da koruyacak bir yatırım yapmış olacaksınız.

Güneş gözlükleri, stilimizi tamamlayan birer aksesuar olmanın ötesinde, göz sağlığımız için de son derece önemli. Gözlerimizi UV ışınlarının zararlı etkilerinden korumak ve yaşlanma belirtilerini azaltmak amacıyla kaliteli bir gözlük edinmek hayati gereklilik. Güneş gözlüğü pazarında pek çok marka mevcutken Ray-Ban her zaman kendine has tarzı ve kalitesiyle öne çıkıyor. Duruşu, özgün tasarımları ve zamanla kanıtlanmış dayanıklılığı ile Ray-Ban, gözlük severlerin ilk tercihleri arasında yer almayı başarıyor. Siz de her beğeniye uygun Ray-Ban modelleri arasından bir seçim yapmak isterseniz şanslısınız çünkü %50'ye varan indirim başladı. Sizin için indirimdeki modellerden bazılarını bu içeriğimizde bir araya getirdik. İşte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ray-Ban gözlüklerdeki indirimlerin tamamı burada!

1. Ray-Ban R0502S 6677VR 50 Reverse Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2025-02-07T135815.961

Ray-Ban Reverse serisinden bu model klasik Ray-Ban tasarımını modern bir yorumla sunan bir gözlük olarak karşımıza çıkıyor. Retro ve şık görünümüyle son derece havalı olan bu gözlüğün çerçevesi hafif ve dayanıklı. 50 mm'lik lens boyutuyla geniş bir görüş açısı sağlayan modelde UV koruması bulunuyor. Hem erkekler hem de kadınlar için uygun olan bu model, günlük giyimde modern bir tamamlayıcı.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Lüksten daha lüks... Gözlükler canlı olarak da çok daha güzel."

  • "Gözlüklerden bahsetmişken, satın aldığımdan çok memnun olduğumu söylemeliyim. Birkaç Ray-Ban aldım ama hepsini yendi."
Ürünü İncele

2. Ray-Ban Erika Metal Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2025-02-07T140306.269

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ray-Ban kalitesine yorum yapmaya gerek yok."

  • "Çok havalı, yaz kış gözümden çıkarmıyor. Efsane."
Ürünü İncele

3. Ray-Ban Square Wayfarer Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2025-02-07T140625.975

Klasik Wayfarer tasarımının modern bir versiyonu olan bu modelin kare çerçeve yapısı, farklı yüz tipleriyle uyum sağlama konusunda esneklik sunar. Hem casual hem de şık kombinlerle başarılı bir şekilde kullanılabilen gözlük, UV ışınlarından koruma sağlayan lenslerle donatılmıştır. Gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından korurken stilinizi de yükseltir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Şık bir güneş gözlüğü. Daha önce de kullanmıştım. Alışık olduğum bir gözlük."

  • "Kalite ve uyum harika. Ve fiyat baktığım her yerden daha iyi."
Ürünü İncele

4. Ray-Ban RBR0502S Wayfarer Ters Kare Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2025-02-07T140914.554

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yeni gözlüklerimin tarif edildiği gibi gelmesini ve uygun fiyata satın almamı beğendim."

  • "Mükemmel gözlükler, çok iyi."
Ürünü İncele

5. Ray-Ban 0RB4125 710/51 59 Havana Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2025-02-07T141106.007

Ray-Ban 0RB4125 710/51 59 Havana Güneş Gözlüğü modelinin çerçevesi "Havana" rengi olarak bilinen koyu kahverengi tonlarında olup zarif bir görünüm sunar. Havana rengi, çeşitli tonların birleşimiyle karakterize edilir ve doğal bir estetik yaratır. Geniş ve rahat bir çerçeveye sahip olan gözlük klasik ve modern stilin birleşimini yansıtır. Bu gözlük modeli, hem gündelik hem de şık durumlar için idealdir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bunları seviyorum, yüzüme mükemmel oturuyor ve harika görünüyor."

  • "Çok güzel, aylarca günlük kullanımdan sonra hala mükemmeller."
Ürünü İncele

6. Ray-Ban RB3445 002/58 61 Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2025-02-07T141357.591

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel gözlükler ve kullanımı rahat, tavsiye ederim."

  • "Ürün orijinal Ray Ban. Çok sağlam hissediyorlar ve polarize lensler mavi ışığı filtreliyor. Bu gözlükleri kesinlikle tavsiye ederim."
Ürünü İncele

7. Ray-Ban 0840S 668073 51 Mega Wayfarer Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2025-02-07T142827.496

"Mega Wayfarer" olarak adlandırılan bu model, standart Wayfarer modellerine göre daha geniş ve büyük bir çerçeveye sahip. Bu da gözlükleri daha dikkat çekici hale getirirken aynı zamanda daha fazla yüz alanını kaplayarak güneşin zararlı ışınlarından korur. Çerçevesi hafif plastik veya asetat malzemeden yapılan gözlük uzun süreli kullanımlarda konfor sağlar. Tasarım, rahat bir oturuş için düşünülmüş ve farklı yüz tiplerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu tarzı gerçekten beğendim. Birkaç Ray Ban'ım var. Koleksiyona çok güzel bir ek. Çok dayanıklılar. 20 yaşın üzerinde ve hala yeni kadar iyi olan gözlüklerim var. Güneş gözlüklerime iyi bakıyorum ama onlarla birçok kez nehre daldım, aktif bir yaşam tarzım var. Bir keresinde bir çift almak için şnorkel teçhizatıyla sütun gölünün dibine daldım."

  • "Mükemmel kalite ve stil. % 100 otantik, teşekkürler."
Ürünü İncele

8. Ray-Ban RB2198 Bill Kare Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2025-02-07T143136.498

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel ürün, harika görünüyor."

  • "Orijinal. Sorunsuz ulaştı, alın alın alın."
Ürünü İncele

9. Ray-Ban RB4340 710 50 Eğimsiz Wayfarer Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2025-02-07T143328.759

Klasik Wayfarer çerçevesinin düz ve minimal bir versiyonu olan bu model, daha sade ve zarif bir görünüm sunarak farklı moda stilleriyle uyum sağlar. 50 mm lens çapı, kompakt bir görünüm sunar ve birçok yüz tipine uygundur. Ray-Ban gözlükleri, gözleri UV ışınlarından koruyan lenslerle donatılmıştır. Model, hafif malzemelerden üretildiği için uzun süre kullanımda konfor vadeder.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bilkent Optik'ten satın aldım. Ray-ban resmi sitesinde resmi satış onaylı optik. Orijinal gözlük, tekrar alışveriş yapsam yeniden aynı satıcıdan alırım. Teşekkürler Bilkent Optik."

  • "Mükemmel Ray Ban ve mükemmel kargo."
Ürünü İncele

10. Ray-Ban RB2197 Elliot Kare Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2025-02-07T143643.960

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteli güneş gözlüğü için harika fiyat. Uyum ve tarzdan çok memnunum."

  • "Hediye olarak her zaman bir başarı olan bir klasik."
Ürünü İncele

Bu içerik 7 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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