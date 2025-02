Teknoloji tutkunlarına özel Sevgililer Günü hediyeleri

Eğer partneriniz spora meraklıysa akıllı saatle sağlık verilerini takip ederken gün içinde bildirimlerini yönetebilir. Müzik tutkunuysa kaliteli bir kablosuz kulaklık ya da hoparlörle müziği her yere taşıyabilir. Bakıma önem veriyorsa Foreo gibi bir yüz temizleme cihazı, cilt bakımını daha etkili kılmak için hem şık hem de işlevsel bir seçim olabilir. Bu çeşitlilikten yola çıkarak herkese hitap eden teknolojik ürünlerden oluşan bir liste hazırladık. İşte detaylar!

1. Sevgilinizin bileğinden düşüremeyeceği hediye: Samsung Galaxy Watch 6 Classic Akıllı Saat (47 mm)

Teknoloji meraklısı sevgiliniz için mükemmel bir Sevgililer Günü hediyesi arıyorsanız Samsung Galaxy Watch 6 Classic harika bir seçenek! Akıllı saat, gelişmiş GPS desteğiyle yürüyüşten bisiklete kadar tüm açık hava aktivitelerini daha güvenli hale getiriyor. Uyku takibi özelliği, gece uykusunu analiz ederek sağlıklı bir uyku düzeni oluşturmaya yardımcı olurken kalp atış hızı sensörleri ve kişiselleştirilmiş nabız aralığı ile antrenman performansını optimize ediyor. Döndürülebilen çerçevesi sayesinde de saat üzerinde gezinmek inanılmaz kolay!

Kullanıcılar ne diyor?

“Şarjı 2 tam gün dayanıyor. Son gelen güncelleme ile yazılım kısmı oldukça hızlı hale geldi. Tepkileri anlık diyebilirim. 47 mm aslında benim için büyük bir ebat olabilir düşüncesindeydim, fakat saat hiç kaba değil, o yüzden oldukça güzel duruyor.”

“Fiziksel bezel çerçeve çok avantajlı weat os iyi çalışıyor. Samsung ekosistemi çok iyi eşleşiyor. Tavsiye ederim. Telefon görüşmelerinde hoparlör sesi gayet iyi, karşı taraftan da herhangi bir şikayet almadım.”

Samsung akıllı saatin yanında Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Kesintisiz müzik keyfi için: JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulak Üstü Kulaklık

Müziğe doyamayan sevgilinize JBL Tune 520BT kulaklık hediye ederek onu mutlu edebilirsiniz! 57 saate kadar pil ömrü ile tam 2 gün boyunca şarj derdi olmadan müzik dinleyebilir ve sadece 5 dakikalık hızlı şarj ile 3 saat daha kullanım süresi kazanabilir. JBL Pure Bass ses kalitesi, basları daha derin ve etkileyici hale getirirken Bluetooth 5.3 teknolojisiyle bağlantı kopmaları da tarihe karışıyor. Üstelik çoklu bağlantı desteğiyle bir cihazdan diğerine anında geçiş yaparak müzik ve aramalar arasında sorunsuz bir deneyim sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Hafif ve katlanabilir olması alan tasarrufu sağlıyor. Ayrıca ses kalitesi ve mikrofon kalitesi de çok iyi.”

“Seslerin berraklığını çok sevdim. Herhangi bir dip ses, bağlanamama sorunu veya kısık ses yaşamadım, bence harika. Çok memnun oldum.”

JBL kulak üstü kulaklığın yanında Apple ANC AirPods Pro 2 Kulak İçi Kulaklık almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Cilt bakımına özen gösterenlere: Foreo Luna Mini 2 Yüz Spa Masajı ve Temizleme Cihazı

Foreo Luna Mini 2, sevgilinizin cildine ihtiyacı olan özeni göstermek için harika bir hediye alternatifi! T-Sonic titreşim teknolojisiyle dakikada 8000 titreşimle kiri, yağı ve makyaj kalıntılarını derinlemesine temizler. Yumuşak silikon temas noktalarıyla cildi tahriş etmeden bakım yapar ve geleneksel temizlik fırçalarından 35 kat daha hijyenik bir kullanım sunar. 8 farklı hız ayarı ile cilt tipine uygun bir deneyim yaşatan cihaz, tamamen su geçirmez ve 1 saatlik şarjla 300 kez kullanılabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

“İki tarafını kullanabiliyor olmak güzel, cildi gerçekten derinlemesine temizliyor, bunu hissediyorsunuz. Sonrasında kullandığım serumlar ve kremler anında emiliyor.”

“Diğer dandik ürünleri de kullanmış biri olarak şunu söyleyeyim bayağı fark var. Foreo'nun yanından bile geçemezler. Çok sağlam, kaliteli ve güvenilir bir ürün. Tavsiye ederim.”

Foreo yüz temizleme cihazının yanında Foreo Ufo Call It a Night 7'li Maske Seti almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Gerçek oyuncular için: Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu

Eğer sevgiliniz tam bir oyun tutkunuysa ona Sony PlayStation 5 Slim Digital alarak yılın en unutulmaz sürprizini yapabilirsiniz! Ultra yüksek hızlı SSD ile oyunlar anında yükleyerek kesintisiz oyunu mümkün kılan cihaz, 4K çözünürlük desteği ve HDR teknolojisiyle oyunları inanılmaz net ve renkli hale getirir. Geriye dönük uyumluluğuyla 4000’den fazla PS4 oyununu da oynayabilme imkanı tanıyan konsol, yeni nesil oyun dünyasına adım atmak isteyen sevgiliniz için mükemmel bir seçenek!

Kullanıcılar ne diyor?

“PlayStation 5 Digital Slim, her oyuncunun hayalini süsleyen bir model! PS5 ile karşılaştırıldığında bu Slim versiyonu her şeyiyle gelen küçük kardeş gibi: daha kompakt, daha sessiz ve daha da güçlü!”

“Performans açısından PS5 Slim gerçekten inanılmaz. 4K çözünürlüğe ve yüksek yenileme hızına geçiş, tam anlamıyla sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor. Önceki nesillere göre büyük bir artı olan süper hızlı SSD sayesinde yükleme süreleri inanılmaz derecede hızlı. Oyunlar neredeyse anında başlıyor ve grafikler inanılmaz derecede gerçekçi.”

Sony oyun konsolunun yanında PlayStation 5 DualSense Kablosuz Kumanda almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Kompakt ve güçlü: JBL Go4 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Sevgilinize hem şık hem de işlevsel bir hediye almak istiyorsanız JBL Go 4 tam size göre! Küçük ama güçlü tasarımıyla her yerde JBL Pro ses kalitesini duyabileceği cihaz, dayanıklı yapısıyla dış mekanda da müzik keyfini sürdürüyor. 7 saate kadar çalma süresi sunan hoparlör, Playtime Boost özelliğiyle ekstra 2 saatlik kullanım imkanı tanıyor. Ayrıca, iki Go 4 hoparlörü bağlayarak stereo ses deneyimi yaşayabilir ya da Auracast özelliğiyle ses seviyesini artırabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ses kalitesini çok sevdim. İlk çıkan JBL Go’dan vardı, onu 8 seneden beri kullanıyorum ama ses kalitesinin farkı muazzam. Umarım bu da uzun ömürlü olur.”

“Ürün ses kalitesi, küçük boyutuna rağmen çok iyi. Taşınabilir boyutları ve ses kalitesi çok tatmin edici. Piknik yaparken ve doğada otururken kaliteli ses ile müzik dinleyebilmek güzel.”

JBL hoparlörün yanında Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Renkli okuma yapabileceği: Kobo E Ink Kaleido 3 Ekranlı E-Kitap Okuyucu

Eğer sevgiliniz kitap okumayı seviyorsa ona klasik kitaplardan farklı olarak Kobo E Ink Kaleido 3 okuyucuyu hediye edebilirsiniz! 7 inçlik renkli ekranıyla kitap kapaklarını ve notları tam renkli olarak görüntüleyebilir ve parlamayan ekranıyla ister güneşin altında ister loş ışıkta rahatlıkla okuyabilir. Okuyucunun hafif ve taşınabilir tasarımı, günlerce şarj gerektirmeyen uzun pil ömrüyle birleşince de mükemmel bir yol arkadaşı oluyor. Üstelik, 8 GB depolama alanı sayesinde binlerce kitabı yanında taşıyabilir ve dilediği an okuma keyfini yaşayabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

“Okuyucu birçok okuma biçimini destekliyor ve en güzeli de altını çizebilmeniz, not ekleyebilmeniz vb.”

“Kobo inanılmaz ve sahip olduğumdan beri çok daha fazla okuyorum, ayrıca sayfa değiştirme tuşu da çok kullanışlı.”

Kobo e-kitap okuyucunun yanında Kobo Stylus 2 Kalem almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Şarj derdini bitiren: Xiaomi Powerbank

Sevgilinizin telefonunun şarjı gün içinde sık sık bitiyorsa ya da farklı cihazları gün içinde şarj etme ihtiyacı duyuyorsa aradığınız ürün Xiaomi Powerbank! Cihaz, 10.000 mAh kapasitesiyle telefonları, tabletleri ve diğer akıllı cihazları birden fazla ve aynı anda şarj edebilmeniz için iki USB-A ve bir USB-C bağlantı noktasına sahip. Bu özellikleriyle Xiaomi Powerbank, seyahatlerde, işte veya günlük kullanımda sevgilinizin her zaman aktif kalmasını sağlayacak harika bir hediye!

Kullanıcılar ne diyor?

“Powerbank, 67w hızlı şarj adaptörüyle yaklaşık 3,5 saatte doldu. 67w hızlı şarj destekleyen 5500 mah batarya kapasitesi olan telefonumu %35'ten %100'e yaklaşık 1 saatte doldurdu.”

“iPhone 14 şarj aletimi gayet hızlı şarj ediyor. 3 kere tam dolduruyor. Ürünün şarj olma süresi biraz uzun sürüyor.”

Xiaomi powerbank'in yanında Baseus Airpow Lite Powerbank almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Sevgiliniz eşyalarını sürekli kaybediyorsa: Apple AirTag (4’lü Paket)

Sevgiliniz sürekli anahtarlarını, çantasını ya da cüzdanını kaybediyorsa ona Apple AirTag hediye ederek büyük bir kolaylık yaşatabilirsiniz! Bul uygulamasıyla eşyalarının nerede olduğunu anında görebilir, tek dokunuşla ses çaldırarak yerini belirleyebilir. Ultra Geniş Bant teknolojisi sayesinde tam olarak nerede olduğunu gösteren konum bulma özelliğiyle de eşyasını daha hızlı arayabilir. Üstelik, uzun pil ömrüyle sevgilinizin eşyalarını kaybetme derdi en az bir yıl boyunca tarih oluyor!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bir seneyi geçti, hem motosikletimde ekstra güvenlik için hem de bilgisayar çantamda hala kullanıyorum.”

“Dört tane bir arada aldık, her birini bir yerde kullanıyoruz. Çok güzel.”

Apple AirTag'in yanında Belkin AirTag için Anahtarlıklı Secure Holder almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Anılarınız bir düğme uzağınızda: Fujifilm Instax Mini 12

Sevgilinizle geçirdiğiniz güzel anları somut hale getirmek için Instax Mini 12 harika bir seçenek! Selfie aynası ve yakın çekim moduyla mükemmel özçekimler yapabilir. Otomatik flaş kontrolü, her ışıkta güzel fotoğraflar yakalamasını sağlarken çektiği anları sadece birkaç saniye içinde elinde tutar hale gelir. Hafif ve kompakt tasarımıyla yanında zahmetsizce taşıyabilir ve dilediği an çekim yapabilir. Instax Mini 12, sevgilinizle birlikte en güzel anılarınızı ölümsüzleştirmek için eğlenceli ve oldukça romantik bir hediye!

Kullanıcılar ne diyor?

“Sevgilime doğum günü hediyesi aldım, çok beğendi.”

“Kullanımı basit ve oldukça etkili bir cihaz. Fotoğraflar günümüzde çok aranan o küçük retro görünüme sahip.”

Fujifilm Instax'ın yanında Fujifilm 20'li Instax Mini Film Çift almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Kahve tutkunu sevgilinize özel: Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi [Enerji Sınıfı A]

Eğer sevgiliniz kahvesiz güne başlayamayanlardansa Nespresso C30 Essenza Mini ile onun kahve deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyabilirsiniz! 19 bar basınç sistemi ve 25 saniyede ön ısınma süresiyle kahvesini göz açıp kapayıncaya kadar hazırlayabilir ve Espresso ile Lungo seçenekleri arasından tercihini yapabilir. Ultra kompakt ve şık tasarımıyla her mutfağa uyum sağlamasının yanında düşük enerji tüketim modu sayesinde tasarruflu bir kullanımı olan kahve makinesiyle sevgilinize her sabah sizi hatırlatacak bir sürpriz yapabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

“Aromatik ve yeterince köpüklü yapıyor. Kullanışlı ufak ve güzel. Çok yer kaplamıyor.”

“Çok şık ve zarif bir makine. Temizlemesi kolay ve bakım gerektirmiyor. Hazırlama süresi ve kahveden memnun kaldım.”

Nespresso kapsüllü kahve makinesinin yanında Philips Filtre Kahve Makinesi almak isterseniz buraya tıklayın.

