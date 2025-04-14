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ŞOK'a HP laptop geliyor! 16 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK'a HP laptop geliyor! 16 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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ŞOK Aktüel broşürünün yeni sayısını bekleyenlerdenseniz doğru yerdesiniz! ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 16 Nisan 2025 tarihli yeni sayısı yayınlandı. Alışveriş severlerin her hafta yüzünü güldüren ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nda bu hafta da yok yok! ŞOK'taki indirimli ürünleri merak ediyorsanız, detaylar yazımızda...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak edenler buraya! Alışveriş severlerin her hafta yüzünü güldüren ŞOK Çarşamba Fırsatları bu hafta da dolu dolu! Gıdadan hijyene, oyuncaktan ev yaşam ürünlerine ihtiyacınız olan her şeye uygun fiyatlarla sahip olmanın yollarını arıyorsanız 16 Nisan 2025 tarihli ŞOK Aktüel Kataloğu'na mutlaka göz atmalısınız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da onlarca ürünü cazip fiyatlar ile alışveriş severlerle buluşturan ŞOK'ta bu hafta, HP laptop ve masaj tabancası ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nu süslüyor. Gelin, 14 Nisan 2025 tarihli ŞOK Aktüel listelerindeki indirimli ürünleri birlikte keşfedelim.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

HP laptop, masaj aleti ve taşınabilir LED akıllı projeksiyon cihazı ŞOK'ta

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Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Laptop modellerinde indirimler var! Ürünleri buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Müzik keyfinizi zirveye taşıyacak kulaklık modellerindeki indirimler kaçmaz! Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

Gıda ürünlerinde indirimler var!

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Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda kategorisindeki ürünlerde indirimler var! Buraya tıklayarak ürünlere göz atabilirsiniz.

Kahve tiryakilerinin favorisi olacak ürünler indirimde, burada.

Çeşit çeşit atıştırmalıklar indirimde. Buradan ürünleri bulabilirsiniz.

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde avantajlı fiyatlar!

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Sizin için kişisel bakım&hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

Hassas ciltlere dost bebek bezlerinde indirimler için buraya tıklayın.

Her saç tipine uygun şampuanlarda indirim var. İndirimdeki ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

Deterjanlardaki indirimleri kaçırmayın! Ürünler burada.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

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Bebeğinizin ihtiyaç duyacağı tüm ürünler burada!

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Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki oyuncakları burada bulabilirsiniz.

*7'den 70'e herkesin favorisi LEGO'larda indirimler başladı! Ürünler burada.

Bebek arabalarındaki indirimleri kaçırmama için acele edin! Ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

Gıda ürünlerinden yumuşatıcıya ne alırsan 75 TL!

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Sizin için seçtiklerimiz

Cif yüzey temizleyiciler indirimde! Ürünler burada!

Moplar indirimler girdi. Ürünler için buraya tıklayın.

Ve kazan kazan fırsatı

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Bu içerik 14 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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