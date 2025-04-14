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Soğuk havalara karşı hafif ve etkili koruma! Columbia Puffect II Kapüşonlu Mont indirimde
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Soğuk havalara karşı hafif ve etkili koruma! Columbia Puffect II Kapüşonlu Mont indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Bazı kıyafetler vardır, sizi anlatmadan önce sizi yansıtır. Bir sabah aceleyle çıkarken eliniz ilk ona gider; çünkü hem güven verir hem zahmetsizce şık gösterir. Ne giysem derdine düşmeden kombin tamamlanır, stil kendiliğinden oluşur. Columbia Puffect II Kapüşonlu Erkek Mont ‘vazgeçilmez’ parçalardan biri olmaya aday. Üstelik şu anda 5639 TL indirim ile satışta! Merak ettiğiniz tüm detaylar için sizi içeriğe alalım.

Havalar yavaştan ısınmaya başlasa da, soğuk günlerin dönüşü beklenenden hızlı olabilir. Bugün açık havanın keyfini çıkarırken yarın ansızın bastıran bir yağmur ya da soğukla ne giyeceğinizi bilemeyebilirsiniz. Bazı kıyafetler hem her kombine uyum sağlar hem de her ortamda kendini belli eder. Tüm beklentilerinizi karşılayacak, gelecek kışa yatırım olacak kaliteli bir mont arayışındaysanız, şu an tam zamanı. Uzun yıllar kullanabileceğiniz Columbia’nın Puffect II kapüşonlu mont, 5 bin 639 TL indirimle sizi bekliyor! İşte ürün hakkındaki detaylar...

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Columbia Puffect II Kapüşonlu Erkek Mont

Columbia Puffect II Kapüşonlu Erkek Mont

Columbia Puffect II Kapüşonlu Erkek Mont, soğuk havalarda konforu ve işlevselliği bir araya getiriyor. Thermarator™ yalıtımı sayesinde, ıslak koşullarda bile sıcaklığı koruyarak sizi gün boyu sıcak tutuyor. Omni-Shield™ teknolojisi ise suya ve lekelere karşı üstün koruma sağlıyor, böylece ani yağışlar ya da zorlu hava koşulları artık sorun olmaktan çıkıyor. Suya dayanıklı dış yüzeyi, ayarlanabilir kapüşonu, fermuarlı cepleri ve elastik manşetleriyle ile dikkat çeken mont, sıcaklığı da içeride tutuyor.

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Bu içerik 14 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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