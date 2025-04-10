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Giy ve çık rahatlığı bir başka! Levi's indirimleri başladı
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Giy ve çık rahatlığı bir başka! Levi's indirimleri başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Levi’s’in tarzı da kalitesi de kendini hep belli eder: her daim şık, her daim sağlam. Dayanıklı kumaşları, zamansız kesimleri ve stil sahibi duruşuyla yıllarca dolabınızın favorisi olacak Levi’s parçaları şimdi indirimde! Eğer bu kaliteyle tanıştıysanız zaten vazgeçemediğinizi biliyoruz, tanışmadıysanız da şimdi tam zamanı. Detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

Eğer siz de kombinlerinizde kaliteli uzun ömürlü parçalar tercih ediyorsanız, doğru yerdesiniz! Her sezonun yıldızı olabilecek, yıllara meydan okuyan parçalara yatırım yapma zamanı geldi! Levi’s’in ikonik tasarımları, yüksek kaliteli kumaşları ve zamansız çizgileri şimdi cazip indirimlerle dolabınıza girmeyi bekliyor. İndirim sadece jeanler ile sınırlı değil, şıklığı tamamlayan gömlekler, rahat kesimli tişörtler ve dahası... Keşfe çıkmaya ne dersiniz? İşte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Levis'taki indirimlerin tümü burada.

1. Levi's Barstow Western Gömlek

10 (67)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gömlekten çok memnunum, kaliteli ve ince bir kumaşa sahip."

  • "Kendime biri açık mavi, diğeri koyu olmak üzere 2 tane aldım. Kalite açısından söyleyecek bir şey yok, uzun ömürlü olacaklarını biliyorum."
Ürünü İncele

2. Levi's 511 Slim Jean Pantolon

7

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Standart Levi's kalitesi. Kendi bedeninizi almanızı öneririm."

  • "Tam istediğim gibi çok beğendim."
Ürünü İncele

3. Levi's Graphic Essential Sporty Tee Tişört

6

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel, yüksek kaliteli bir tişört. Hem sade hem de şık bir tasarıma sahip ve kalitesi gerçekten çok iyi. "

  • "Beklediğim daha iyi; kalıbı, tarzı ve görünüşü harika."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

4. Levi's® Red Tab™ Vintage Tee T-shirt

9 (76)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Şimdiye kadar satın aldığım tüm Levi's tişört! Tasarımı şık. Kesinlikle tavsiye ederim."

  • "Tişörtün kalitesi iyi. Çok ince değil. Kesimi biraz bol."
Ürünü İncele

5. Levi's 501 Levi's Original Erkek Jean Pantolon

8

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Söyleyecek hiçbir olumsuz şeyim yok. Beklentileri karşıladı."

  • "Kot pantolon çok iyi kalitede. Tam beden."
Ürünü İncele

6. Levi's Vintage Batwing Graphic Tee Tişört

5 (77)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika, beklentilerimi karşılayan kaliteli bir ürün. "

  • "Tasarımına bayıldım."
Ürünü İncele

7. Levi's The Trucker Mont

2

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kesinlikle tavsiye ediyorum ben biraz bol seviyorum 175 boy 78 kg L boy tam istediğim gibi oldu teşekkürler."

  • "Orijinal ürün. Baharda giymelik kumaş kalitesi çok iyi."
Ürünü İncele

8. Levi's Ribcage Full Lenght Kot Pantolon

3

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika bir modeli var! 10 yıldızı hak ediyor ve orijinal ürün."

  • "Kumaşı efsane, kalıbı ve duruşu çok güzel. Tek kelime ile bayıldım!"
Ürünü İncele

9. Levi's Relaxed Graphic Crew Sweatshirt

1

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Severek giyiyorum. Yıkamalarda çekme veya baskı bozulması yapmadı."

  • "Ürünü oldukça beğendim. Kumaşı da tok ve kaliteli."
Ürünü İncele

10. Levi's Relaxed Fit Graphic Tee Tişört

3

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel ve kaliteli bir tişört."

  • "Kumaşı çok hoş. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 10 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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