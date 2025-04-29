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Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Anneler Günü'ne özel indirimler
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Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Anneler Günü'ne özel indirimler

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Bazı ürünler, her kullanışta “iyi ki almışım” dedirtir. Stanley termoslar da tam olarak böyle; uzun ömürlü yapısı, şık tasarımı ve pratikliğiyle hayatı kolaylaştıran parçalardan biri. Üstelik şimdi Anneler Günü’ne özel indirimlerle çok daha ulaşılabilir. Kendinize ya da annenize her yudumda hatırlanacak bir hediye almak isterseniz, bu fırsatı kaçırmayın. Seçili ürünler sınırlı süreyle indirimde! İşte detaylar...

İçeceklerinizi saatlerce, hatta günlerce ilk andaki sıcaklığıyla ya da ferahlığıyla koruyabilen bir termos düşünün. BPA içermeyen yapısı, dayanıklı paslanmaz çelik gövdesi, şık tasarımı ve ömür boyu garanti ayrıcalığıyla Stanley, bu alanda beklentilerin çok ötesine geçiyor. Sadece bir termos değil; her gün elinizin altında olacak, sizi gün boyu destekleyecek güvenilir bir yol arkadaşı. Zaten bu yüzden, termos denince akla gelen ilk markalardan biri olması tesadüf değil. Eğer siz de Stanley kalitesini keşfetmek ve içecek keyfinizi uzun saatlere taşımak isterseniz, 11 Mayıs'a kadar sürecek Anneler Günü’ne özel indirim fırsatlarıyla seçili termos modellerine mutlaka göz atın. İşte sizin için derlediğimiz favoriler...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Stanley'deki indirimlerin tümü burada.

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1. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt

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İçeceklerinizi ilk andaki sıcaklıkta ya da serinlikte koruyabilmeniz için tasarlanan Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, %90 geri dönüştürülmüş 18/8 paslanmaz çelik malzemeden üretiliyor. BPA içermeyen yapısıyla uzun süreli kullanımlarda sağlık açısından güvenli bir seçenek sunuyor. İç kısmında yer alan geri dönüştürülmüş çelik amblemi, termosunuzun sürdürülebilir malzemelerle üretildiğini gösteriyor. Çift duvarlı vakum yalıtımı ve mat boya kaplaması sayesinde hem şık bir görünüme sahip hem de içeceklerin ısısını uzun süre muhafaza edebiliyor. Üç aşamalı çevrilebilir kapak tasarımıyla ister pipetli ister pipetsiz kullanım imkânı sunan Quencher, taşıma sırasında sıvı sıçramasını önlemek için kilitli moda da getirilebiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kızım şişesini sevdi ve teslimat çok hızlıydı. Teşekkür ederim."

  • "Bunu seviyorum! Temizlemesi çok kolay, içmesi rahat. Tek sorun, sızması! Bu yüzden her zaman tamamen dik olması gerekir. Bunun dışında kesinlikle tavsiye ederim."
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2. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt

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Stanley’in ikonik Klasik serisinden çıkan bu vakumlu paslanmaz çelik termos, 2,3 litrelik geniş hacmiyle dikkat çekiyor. Serinin en yüksek hacimli modellerinden biri olan termos, dayanıklılığı ve uzun süreli ısı koruma performansıyla kullanıcılarından tam not alıyor. Kamp, piknik gibi açık hava etkinliklerinde ideal kullanım sunan ürün, paslanmaz çelik yapısı sayesinde hem darbelere hem de korozyona karşı güçlü bir dayanıklılık sağlıyor. Vakum yalıtım teknolojisiyle donatılan termos, içeceklerin 24 saate kadar sıcak ya da soğuk kalmasını mümkün kılıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kesinlikle kendini kanıtlamış firma. Namını hak ediyor, kalite koruma on numara. Tek eksiği fiyatı o da malum Türkiye şartları."

  • "Zaten kalitesini konuşmaya gerek yok. Ürünleri gerçekten harikalar."
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3. Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu 0.41 lt

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Paslanmaz çelikten üretilen termos, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar güvenle kullanılabiliyor. Vakum izolasyonlu çift katmanlı tasarımı, sıcak veya soğuk yiyeceklerin ideal ısısını saatlerce koruyarak pratik bir deneyim yaratıyor. Sızdırmaz kapak tasarımı sayesinde çantanızda taşıdığınızda dökülme riski ortadan kalkıyor. Hafif ve kompakt formu, bu termosu okuldan iş yerine, pikniklerden doğa yürüyüşlerine kadar her ortamda rahatlıkla yanınızda taşımanızı mümkün kılıyor. Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu ile tek öğünlük yemeklerinizi her zaman elinizin altında tutabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sızdırmıyor, sıcaklığı iyi tutuyor."

  • "Süper sevimli. Çocuklarımın öğle yemeği için ideal."
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4. Stanley Adventure To-Go Bottle 0.75 L

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Stanley Adventure To-Go Bottle 0.75 L, hem dayanıklılık hem de üstün ısı koruma performansı sunuyor. 8/8 paslanmaz çelikten üretilen ve BPA içermeyen yapısıyla güvenli kullanım sağlayan şişe, vakum yalıtımı sayesinde içecekleri 20 saate kadar sıcak, 25 saate kadar soğuk tutabiliyor. Sızdırmaz tasarımı ve dökme tıpalı kapak sistemi sayesinde hem sırt çantasında hem de araç içi bardaklıkta güvenle taşınabiliyor. Geniş ağız tasarımı kolay doldurma ve temizlik imkânı sunarken, yalıtımlı kapak aynı zamanda bardak olarak da kullanılabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Stanley markayı kullanıyorum, hemen hemen her boyutu ve modeli mevcut. Koleksiyon gibi oldu. Severek ve güvenle kullanıyorum."

  • "Ürün sorunsuz ve hızlı bir şekilde elime ulaştı. Kaliteli ve güzel teşekkürler."
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5. Stanley The Wild Imagination Termos Bardak 0.35 lt

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Stanley The Wild Imagination Termos Bardak, işlevselliği ve şık tasarımı bir arada sunarak hem doğa aktiviteleri hem de günlük kullanım için harika bir seçenek. Sağlığa zararlı maddeler içermeyen yapısıyla güvenli kullanım sağlarken, dayanıklı malzemesi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım deneyimi vadediyor. Stanley The Wild Imagination Termos Bardak; kamp, doğa yürüyüşleri veya şehir hayatının temposunda her an yanınızda taşıyabileceğiniz sağlam ve şık bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi, iyi ki aldığım dediğim ürünlerden."

  • "Kesinlikle alın, aldırın diyorum."
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6. Stanley Go Everyday Tumbler Termos Bardak, 0.29 lt

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Stanley Go Everyday Termos Bardak, günlük kullanım için mükemmel boyutu ve pratik tasarımıyla öne çıkıyor. 18/8 paslanmaz çelikten üretilen ve BPA içermeyen model, çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde içeceklerinizi 1,5 saate kadar sıcak, 5 saate kadar soğuk ve buzlu içeceklerinizi 20 saate kadar ideal ısısında muhafaza edebiliyor. Bastırarak oturan Tritan™ kapak, kolay kullanım imkânı sunarken sızdırma riskini en aza indiriyor. Hafif yapısı ve kompakt boyutları sayesinde çantanızda rahatlıkla taşınabiliyor ve bulaşık makinesinde kolayca temizlenebiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yaklaşık 2 saat boyunca çay kahveyi içilebilir sıcaklıkta tutuyor. Daha ne olsun?"

  • "Bardak çok güzel, uzun süre sıcak soğuk muhafazası test edip onayladım keyifli bir içimi var. Ele avuca geliyor boyutu çok iyi. "
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7. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu 0.70 lt

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Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu, 0.70 litrelik kapasitesiyle hem şehirde hem doğada sıcak veya soğuk yiyeceklerinizi saatlerce ideal ısısında muhafaza edebiliyor. Çift duvarlı vakum yalıtım teknolojisi sayesinde yemekler 15 saate kadar sıcak ya da soğuk kalabiliyor. Paslanmaz çelikten üretilen sağlam yapısı, dış etkenlere karşı üstün dayanıklılık sunarken, sızdırmaz kapak tasarımı da güvenli taşıma imkânı veriyor. Geniş ağız yapısı doldurma ve temizleme işlemlerini kolaylaştırırken, kapak aynı zamanda pratik bir servis bardağı olarak da kullanılabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hızlı ve güzel teslimat.Termos uzun süre kullanıma uygun."

  • "Gerçekten çok başarılı uzun saatler sıcak tutuyor. Ben arada çay vs de koyuyorum onlarda da çok başarılı."
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8. Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, 1.06 lt

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Stanley The Quick Flip serisi, estetik tasarım ile işlevselliği buluşturarak hareket halinde olan kullanıcılar için ideal çözüm. Her anınıza uyum sağlayan termos, sağlam yapısı ve pratik kullanımıyla öne çıkıyor. 1,06 litrelik geniş kapasitesi sayesinde gün boyu yeterli miktarda sıcak veya soğuk içecek taşıma imkânı sunarken, hızlı açılıp kapanabilen kapağı sayesinde tek elle kolayca kullanım sağlıyor. İki katmanlı vakum yalıtımı, içeceklerin sıcaklığını 12 saate kadar korurken, soğuk içecekleri ise 24 saate kadar serin tutabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Oldukça iyi ve kullanışlı."

  • "Taşıması kolay, sıcak tutma süresi yeterli."
Ürünü İncele

9. Stanley Aerolight Transit Termos Bardak, 0.35 lt

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Stanley Aerolight Transit Termos Bardak, hafiflik ve dayanıklılığı bir araya getiren özel tasarımıyla öne çıkıyor. Çift duvarlı bükülmüş çelik vakum yalıtımı, ağırlığı azaltırken içeceklerin sıcaklığını ya da soğukluğunu uzun süre koruyor. Sızdırmaz kapak tasarımı sayesinde termosu çantanıza güvenle atabilir, hareket halindeyken bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Paslanmaz çelikten üretilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen model, pratik kullanım kolaylığı sunarken Stanley’nin "Built for Life" felsefesi doğrultusunda ömür boyu garanti desteğiyle geliyor. Sürdürülebilir malzeme kullanımıyla çevre dostu bir alternatif arayanlar için de uygun bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tek kelime ile mükemmel. Hafif,içinde minik simleri var tam çantaya atmalık sızdırma yapmıyor ve çok kullanışlı."

  • "Ürünü daha önce de kullanıyordum. Kaybolduğu için yenisini aldım. Çok başarılı uzun sure sıcaklığı koruyor. Sızdırma vs problemler yok. Rengi harika."
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10. Stanley The Aerolight Ice Flow Soğuk Termos 0,60 litre

6 (80)

Paslanmaz çelikten üretilen termos, hafif yapısına rağmen yüksek dayanıklılık ve korozyona karşı güçlü bir direnç sunuyor. Çift katmanlı vakum yalıtım teknolojisi sayesinde içeceklerinizi saatlerce soğuk tutarak özellikle sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı bir kullanım deneyimi sağlıyor. Modern tasarımıyla öne çıkan Stanley The Aerolight Ice Flow Soğuk Termos, soğuk içeceklerini gün boyu taze tutmak isteyenler için pratik ve güvenilir bir ürün.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok iyi. İndirimde bulursanız ve ihtiyacınız varsa kaçırmayın."

  • "Ürün çok kaliteli ve kullanışlı."
Ürünü İncele

Bu içerik 29 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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