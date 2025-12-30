HABER

Tren istasyonunda ölüm kalım savaşı: Kalbi durdu, şok cihazlı müdahale!

İzmir'in Çiğli ilçesinde İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) trenini beklerken kalbi duran hastaya ilk müdahale peronda bekleyen bir sağlık çalışanı tarafından yapıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'deki olay saat 16.40 sıralarında İZBAN Çiğli İstasyonu’nda meydana geldi. Peronda tren bekleyen Hamit Öğretim (73), fenalaşarak düştü. O sırada tren bekleyen bir sağlık çalışanı, Öğretim’in kalp krizi geçirdiğini ve nabzının atmadığını tespit edip kalp masajı yaptı.

Sağlık çalışanı, istasyonda bulunan taşınabilir şok cihazı (OED) ile de hastaya müdahale etti ve hastadan nabız alındı. Hastaya kalp masajıyla müdahale sürerken istasyona gelen sağlık ekiplerince Öğretim, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay istasyonun güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde sağlık çalışanının hastaya müdahale ettiği görüntüler yer aldı.

Hastanedeki tedavisi süren Öğretim’in entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaynak: DHA

