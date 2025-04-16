"Böyle rahat terlik denemedim" diyeceksiniz! Crocs modellerinde indirim başladı

Sabah evden çıkarken konfor mu şıklık mı diye karar vermekte zorlanıyor musunuz? Artık bu ikilemi yaşamanıza gerek yok. Gün boyu süren hareketliliğe ayak uyduracak, aynı zamanda stilinizi tamamlayacak bir alternatif var: Crocs terlikler Hafif yapıları, esnek formları ve mevsime uygun farklı modelleriyle her adımda rahatlık hissi veriyor. İster sıcak havalarda su dostu tasarımları, ister soğuk günlerde yumuşacık astarlı seçenekleri tercih edin... Hepsi şu an özel indirimlerle sizi bekliyor. Günlük hayatın hızına ayak uyduran, şıklığı da unutmayan Crocs terlik modelleri ile tanışmak için daha iyi bir zaman olamaz. İşte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Crocs'taki indirimlerin tümü burada.

1. Crocs Classic Clog Blue Bolt Terlik

Crocs Classic Clog Blue Bolt terlik, canlı rengi ve ikonik tasarımıyla dikkat çekiyor. Hafif ve esnek Croslite™ yapısı sayesinde yürürken ayakta rahatsızlık hissi yaratmıyor. Döner topuk kayışı, ayağa tam oturuyor. Havalandırma delikleri terlemeyi azaltırken, Jibbitz™ takılarla kişiselleştirme imkânı da sunuyor. Temizlemesi kolay ve çabuk kuruyan yapısıyla günlük kullanım için oldukça uygun.

Kullanıcılar ne diyor?

"Evde kullandığım terliğimi yenilemek için satın almıştım. İzmir için dört mevsim rahatlıkla kullandığım ve vazgeçilmezim olan yeni ev terliğim. Oldukça memnun kaldım. Yine amazon güvencesiyle en uygun fiyata satın alma şansına sahip oldum. Teşekkür ederim."

"Bu modelini özellikle seviyoruz. Tam numaranızı almanızı öneririm."

2. Crocs Classic Lined Overpuff Clog Lacivert Terlik

Crocs Classic Lined Overpuff Clog Lacivert Terlik, yumuşak polar astarı ve kalıplı pofuduk dokusuyla konforu bir üst seviyeye taşır. Hem iç hem dış mekânda kullanıma uygun olan model, hafif yapısı sayesinde gün boyu rahatlık hissi verir. Döner topuk kayışı sayesinde istenirse kolayca öne itilerek pratik bir şekilde giyilip çıkarılabilir. Croslite™ köpük malzemesiyle üretilen terlik, ayağı sarar.

3. Crocs Crocband Flip Graphite/Volt Green Terlik

Crocband™ Flip, gün içinde ani planlara hızla uyum sağlayan, dolabınızda her zaman elinizin altında olması gereken parçalardan biri. Evden çıkarken "ne giysem?" sorusuna pratik bir yanıt sunar; ister markete uğrayın ister sahil yürüyüşüne çıkın, rahatlığı ve hafifliğiyle farkını hissettirir. Suya dayanıklı yapısı ve çabuk kuruyan malzemesiyle özellikle yaz aylarında ekstra konfor sağlar. Masaj etkili tabanı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile yorgunluk hissi yaşanmaz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok rahat ve aşırı şık duruyor."

"Eşime aldım çok rahat olduğunu söyledi tam kalıp."

4. Crocs 207521 G Classic Crush Clog Beyaz Unisex Terlik

Crocs 207521 G Classic Crush Clog Beyaz Unisex Terlik, klasik Crocs rahatlığını modern ve cesur bir tasarımla buluşturur. 5,2 cm'lik yüksek tabanı sayesinde hem dikkat çeker hem de günlük stilinize güçlü bir duruş kazandırır. Hafif yapısı ve esnek formu, gün boyu konfor sunarken döner topuk kayışı sayesinde daha sabit bir kullanım sağlar. Üst kısmındaki Jibbitz™ delikleriyle kişisel zevkinize göre özelleştirilebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Yaz kış özellikle seyahatlerde çok rahat kullanabileceğim bir ürün. Çok severek kullanıyorum. Beyaz ve siyahını daha önce almıştım."

"Crocs Crush Clog’lar, sevdiğiniz konforu ekstra yükseklik, tarz ve özgüvenle buluşturuyor. Ayağımda harika duruyor ve inanılmaz rahatlar. Onları işe giymek için sabırsızlanıyorum! Gerçekten çok sevdim, hem şık hem de çok tatlılar."

5. Crocs Unisex Yetişkin Classic Latte Terlik

Crocs Unisex Classic Latte terlik, hafifliği ve konforuyla her adımda rahat hissetmenizi sağlar. Nefes alabilen havalandırma delikleri sayesinde ayaklar gün boyu serin kalır, ıslanma durumunda su kolayca dışarı atılır. Yumuşak Croslite™ tabanı ve döner topuk kayışı, ayağınızı destekler. Suya dayanıklı yapısı sayesinde plajda, teknede ya da günlük hayatta rahatlıkla giyilebilir. Kolayca temizlenip hızla kuruyan ikonik model, Jibbitz™ aksesuarlarla kişiselleştirilebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok çok rahat."

"Duruşuna rengine bayıldım."

6. Crocs Unisex Baya Lined Terlik

Crocs Unisex Baya Lined Terlik, kalın çoraplara ihtiyaç duymadan ayakları sıcak tutan yumuşak astarı, her adımda rahatlık hissini artırır. Hafif yapısı sayesinde gün içinde fark edilmeden giyilir, ayağı sıkmaz. Hem iç hem dış mekânda kullanılabilmesi, onu sadece bir ev terliği olmaktan çıkarıp çok yönlü bir seçeneğe dönüştürür.

Kullanıcılar ne diyor?

"Hem rahat hem sıcak, tam da aradığım gibi. Rengine de bayıldım. Gerçekten çok memnun kaldım."

"Rahat ve gerçekten çok sıcak tutuyor."

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

7. Crocs Baya Sandal Takunya

Crocs Classic Lined Overpuff Clog Lacivert Terlik, soğuk havalarda dışarı çıkmak zor geldiğinde bile sizi yumuşacık rahatlığıyla motive eder. İçindeki sıcak astar ve dış yüzeyindeki pofuduk doku sayesinde hem evde hem dışarıda ayaklarınızı sarar. Hafif yapısı yürürken ağırlık hissi yaratmaz. Pratik topuk kayışıyla kolayca giyilip çıkarılabilir, kişiselleştirilebilir yapısıyla da stilinizi yansıtır. Soğuk günlerde aradığınız o “keşke hep ayağımda olsa” hissini sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Şiddetle tavsiye ederim!"

"Hiç düşünmeden alın!"

8. Crocs Crocband Flip Bone Terlik

Crocs Crocband Flip Bone terlik, sportif çizgileri ve hafif yapısıyla yaz kombinlerinize enerjik bir dokunuş katıyor. Croslite™ malzemeden üretilmiş yapısı sayesinde hem kolay temizlenir hem de çabuk kurur. Su dostu olması ve yüzebilmesiyle plaj, havuz ya da bahçe gibi her ortam için uygundur. Masaj kapsüllü tabanı ve hafif yastıklaması sayesinde oldukça rahattır. Şort, mayo ya da pantolonlarla kombinlenebilen, yaz aylarında vazgeçilmez parçalar arasında yerini alır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Crocs'un terliklerini uzun yıllardır kullanıyorum, rengi çok hoşuma gitti. Orijinal Crocs, tavsiye ediyorum."

"Çok rahat."

9. Crocs 10001 Classic Turkuaz Unisex Terlik

Crocs 10001 Classic Turkuaz Unisex Terlik, sabah evden çıkarken düşünmeden giyebileceğiniz o rahat parçalardan biri. Hafif yapısı sayesinde çantanızda bile kolayca taşıyabilir, ihtiyaç duyduğunuz her an ayağınıza geçirip yola devam edebilirsiniz. Suya ve kire karşı dayanıklı olması, onu sadece şık değil aynı zamanda oldukça kullanışlı hale getirir. Günlük kombinlere enerjik bir hava katan turkuaz rengiyle dikkat çekerken, konforu da asla ikinci plana atmaz. Gün boyu ayakta kalanlar ya da yaz aylarında ferahlık arayanlar için uygun bir üründür.

Kullanıcılar ne diyor?

"Tam istediğim gibi rengi de harika rahatlığı da. En uygun fiyata amazondan orijinal almanın mutluluğunu yaşıyorum."

"Sorunsuz geldi."

10. Crocs 10001 Classic Kırmızı Unisex Terlik

Crocs 10001 Classic Kırmızı Unisex Terlik, hareketli günlerin en konforlu eşlikçilerinden biri. Hafif ve esnek yapısıyla ayağı yormaz, her adımı daha rahat hissettirir. Suya ve kire dayanıklı tasarımı sayesinde dış mekânda da güvenle kullanılabilir. Temizlemesi kolay, kuruması hızlı olduğu için gün boyu zahmetsiz bir kullanım sunar

Kullanıcılar ne diyor?

"Anneme aldım. Çok beğendi."

"İnanılmaz rahat."

Bu içerik 16 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.