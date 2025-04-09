Fiyatı 1632 TL'ye düştü! Crocs Literide 360 Pacer Spor Ayakkabı günün fırsat ürünü oldu

Ayaklarınıza en iyi konforu ve stili sunacak hafif yazlık bir spor ayakkabı arıyorsanız doğru yerdesiniz! Crocs'un rahatlığıyla öne çıkan çok satan spor ayakkabısı, hafifliği ve ergonomik tasarımı ile günlük yaşamınıza enerji katmak için tasarlandı. Rahat bir deneyim sunan bu ayakkabı, yürüyüşlerden spor aktivitelerine kadar her anınızda yanınızda olacak. Bugüne özel indirimde olan, hem cebinizi hem de ayaklarınızı şımartacak bu ayakkabıyı kaçırmayın, işte detaylar...

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Rahat, hafif, tarz: Crocs Erkek Literide 360 Pacer Spor Ayakkabı

Hafif ve nefes alabilen malzemeden üretilen Crocs Literide 360 Pacer Spor Ayakkabı, spor ve rahatlık arayanların vazgeçilmezi olmaya aday. Modern ve şık spor tasarımıyla öne çıkan ayakkabının iç kısmında yer alan Crocs'un özel LiteRide süngeri her adımda maksimum konfor sağlıyor. Yastıklama özelliği ile uzun süreli kullanımlarda ayakları yormuyor. Kaymaz özellikteki dış tabanı, çeşitli zeminlerde güvenli bir yürüyüş sunuyor. Günlük yaşamda, hafif spor aktivitelerinde ya da yürüyüş yaparken kullanıma uygun olan ayakkabı suya dayanıklı özelliği sayesinde plajda veya havuz kenarında da tercih edilebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok rahat ve şık, tam bedeninizi alabilirsiniz."

"Kesinlikle kaydırmıyor. Tabanı güzel dizayn edilmiş. Taşta kumda veya kayalık alanda muhteşem iş görüyor. Çok rahat. Temizlenmesi 10 saniye sürüyor."

"Çok rahat kullanışlı. Ayakta var mı yok mu belli değil. Her yerinden hava alıyor. Benim gibi ayakları sürekli terleyen varsa hiç kaçırmadan alabilir."

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 9 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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