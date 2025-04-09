Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Fiyatı 1632 TL'ye düştü! Crocs Literide 360 Pacer Spor Ayakkabı günün fırsat ürünü oldu
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Fiyatı 1632 TL'ye düştü! Crocs Literide 360 Pacer Spor Ayakkabı günün fırsat ürünü oldu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediden yetmişe pek çok kişinin gözdesi olan Crocs, rahatlığıyla nam salan terliklerinden sonra spor ayakkabılarıyla da çok konuşuluyor. Crocs'un bir ayakkabı modeli var ki bir kez giyen herkes adeta vazgeçemiyor. Bugüne özel indirimli fiyatıyla satılan ayakkabıyı merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde...

Ayaklarınıza en iyi konforu ve stili sunacak hafif yazlık bir spor ayakkabı arıyorsanız doğru yerdesiniz! Crocs'un rahatlığıyla öne çıkan çok satan spor ayakkabısı, hafifliği ve ergonomik tasarımı ile günlük yaşamınıza enerji katmak için tasarlandı. Rahat bir deneyim sunan bu ayakkabı, yürüyüşlerden spor aktivitelerine kadar her anınızda yanınızda olacak. Bugüne özel indirimde olan, hem cebinizi hem de ayaklarınızı şımartacak bu ayakkabıyı kaçırmayın, işte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki tüm Crocs modelleri burada!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL! Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Rahat, hafif, tarz: Crocs Erkek Literide 360 Pacer Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2025-04-09T142522.666

Hafif ve nefes alabilen malzemeden üretilen Crocs Literide 360 Pacer Spor Ayakkabı, spor ve rahatlık arayanların vazgeçilmezi olmaya aday. Modern ve şık spor tasarımıyla öne çıkan ayakkabının iç kısmında yer alan Crocs'un özel LiteRide süngeri her adımda maksimum konfor sağlıyor. Yastıklama özelliği ile uzun süreli kullanımlarda ayakları yormuyor. Kaymaz özellikteki dış tabanı, çeşitli zeminlerde güvenli bir yürüyüş sunuyor. Günlük yaşamda, hafif spor aktivitelerinde ya da yürüyüş yaparken kullanıma uygun olan ayakkabı suya dayanıklı özelliği sayesinde plajda veya havuz kenarında da tercih edilebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat ve şık, tam bedeninizi alabilirsiniz."

  • "Kesinlikle kaydırmıyor. Tabanı güzel dizayn edilmiş. Taşta kumda veya kayalık alanda muhteşem iş görüyor. Çok rahat. Temizlenmesi 10 saniye sürüyor."

  • "Çok rahat kullanışlı. Ayakta var mı yok mu belli değil. Her yerinden hava alıyor. Benim gibi ayakları sürekli terleyen varsa hiç kaçırmadan alabilir."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

Bu içerik 9 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Sezon sonu indirimleri başladı! İşte kaçırmamanız gereken parçalar

Sezon sonu indirimleri başladı! İşte kaçırmamanız gereken parçalar

 Adidas, Puma, Eastpak... Hafif, şık ve fonksiyonel sırt çantaları burada

Adidas, Puma, Eastpak... Hafif, şık ve fonksiyonel sırt çantaları burada

 Columbia'dan Merrell'a outdoor giyimde fiyatlar yarıya düştü

Columbia'dan Merrell'a outdoor giyimde fiyatlar yarıya düştü

 Sağlıklı ve lezzetli yemeklerin sırrı onda! Çok satanlarda zirvede...

Sağlıklı ve lezzetli yemeklerin sırrı onda! Çok satanlarda zirvede...

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
crocs crocs terlik crocs terlik erkek crocs terlik kadın
İş birliği İçerikleri
Adidas, Puma, Eastpak... Hafif, şık ve fonksiyonel sırt çantaları burada

Adidas, Puma, Eastpak... Hafif, şık ve fonksiyonel sırt çantaları burada

Sezon sonu indirimleri başladı! İşte kaçırmamanız gereken parçalar

Sezon sonu indirimleri başladı! İşte kaçırmamanız gereken parçalar

Uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapmanın en etkili 5 yolu!

Uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapmanın en etkili 5 yolu!

Sadelikten hoşlanan kadınların çok beğendiği kol saati modelleri

Sadelikten hoşlanan kadınların çok beğendiği kol saati modelleri

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

ŞOK'a masaj tabancası geliyor!

ŞOK'a masaj tabancası geliyor!

ŞOK'a masaj tabancası geliyor!

ŞOK'a masaj tabancası geliyor!

Spor giyim tutkunlarını sevindirecek büyük kampanya başladı

Spor giyim tutkunlarını sevindirecek büyük kampanya başladı

BİM'e Altus akıllı televizyonlar geliyor!

BİM'e Altus akıllı televizyonlar geliyor!

Columbia'dan Merrell'a outdoor giyimde fiyatlar yarıya düştü

Columbia'dan Merrell'a outdoor giyimde fiyatlar yarıya düştü

JBL kalitesiyle indirimli fiyattan tanışma vakti!

JBL kalitesiyle indirimli fiyattan tanışma vakti!

Güçlü, çekici ve kalıcı! Guess Uomo Acqua Erkek Parfümü indirimde, kaçırmayın

Güçlü, çekici ve kalıcı! Guess Uomo Acqua Erkek Parfümü indirimde, kaçırmayın

Güçlü, çekici ve kalıcı! Guess Uomo Acqua Erkek Parfümü indirimde, kaçırmayın

Güçlü, çekici ve kalıcı! Guess Uomo Acqua Erkek Parfümü indirimde, kaçırmayın

Açık havada keyifle kullanacağınız portatif kamp sandalyeleri

Açık havada keyifle kullanacağınız portatif kamp sandalyeleri

BİM'e Arzum mutfak robotu geliyor!

BİM'e Arzum mutfak robotu geliyor!

Günün fırsatı! Lacoste L Homme Erkek Parfümü indirimde

Günün fırsatı! Lacoste L Homme Erkek Parfümü indirimde

Ebeveynler buraya! Kolay katlanıyor, ekstra rahatlık sunuyor...

Ebeveynler buraya! Kolay katlanıyor, ekstra rahatlık sunuyor...

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Adidas, Puma, Eastpak... Hafif, şık ve fonksiyonel sırt çantaları burada

Adidas, Puma, Eastpak... Hafif, şık ve fonksiyonel sırt çantaları burada

Sezon sonu indirimleri başladı! İşte kaçırmamanız gereken parçalar

Sezon sonu indirimleri başladı! İşte kaçırmamanız gereken parçalar

Uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapmanın en etkili 5 yolu!

Uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapmanın en etkili 5 yolu!

Sadelikten hoşlanan kadınların çok beğendiği kol saati modelleri

Sadelikten hoşlanan kadınların çok beğendiği kol saati modelleri

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

ŞOK'a masaj tabancası geliyor!

ŞOK'a masaj tabancası geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Elazığ’da 22 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Elazığ’da 22 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Korkunç cinayetin adresi Gaziantep! Cesedi parçalara bölüp havalandırma boşluğuna atmışlar...

Parçalara bölüp havalandırmaya atmışlar!

Ahmet Minguzzi'nin katilleri ne kadar ceza alacak? Yakınları, acılı aileyi tehdit ediyor... Duruşma yarın

Katilleri ne kadar ceza alacak? Yakınları, aileyi tehdit ediyor

Adıyaman'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Alışverişe girdi motosikletinden oldu

Alışverişe girdi motosikletinden oldu

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.