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Columbia, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde kaçırılmayacak indirim
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Columbia, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde kaçırılmayacak indirim

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Bazı ayakkabılar sadece yürümek için değil, sizi harekete geçiren ve motivasyonunuzu artıran bir parçaya dönüşür. Bazen de sade bir tişört, günün en konforlu ve enerjik tercihi haline gelir. Artık outdoor markalarının vazgeçilmez ürünleri yalnızca doğa yürüyüşlerinde değil, şehir hayatında da sıkça tercih ediliyor. Peki, hangi markalarda indirimler var? İşte detaylar...

Gardırobunuzu yenilemenin bir bahaneye ihtiyacı yok ama işlevselliği şıklıkla birleştiren ürünler indirimdeyken bu fırsatı kaçırmak olmaz. Belki sadece rahat bir tişört arıyordunuz, belki de uzun süredir aklınızda olan bir outdoor ayakkabıyı… Columbia’nın zamansız montları, The North Face’in şehirde de kullanılan tişörtleri, Salomon’un enerjik ayakkabıları ve daha fazlası şimdi çok daha ulaşılabilir. Rahatlığın ötesinde tarzınıza da katkı sağlayacak bu parçalarla alışveriş listenizi şekillendirmeye başlayabilirsiniz. Hangi markalar indirimde, neleri kaçırmamalısınız diye merak ediyorsanız sizi hemen aşağıya alalım.

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Günün fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Outdoor giyimdeki indirimlerin tümü burada.

1. Konfor ve kalite bir arada: Merrell

merrell (1)

İşe giderken yağmura yakalanmak ya da hafta sonu yürüyüşe çıkmak… Böyle anlarda, sizi yarı yolda bırakmayacak bir ayakkabıya ihtiyaç duyarsınız. Merrell, tam da bu anlar için tasarlanan outdoor modelleriyle hem şehirde hem doğada güçlü bir performans sunuyor. Su geçirmez yapısı ani hava değişimlerine karşı koruma sağlarken, hafifliği ve sağlam tabanı sayesinde gün boyu konforunuzu koruyor. Taşlı yollar ya da kalabalık sokaklar fark etmeksizin, her adımda destek sunuyor. Üstelik şu sıralar başlayan outdoor indirimleriyle Merrell ürünlerine çok daha avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

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2. Zorlu hava şartlarına meydan okuyun: Columbia

columbia

Bazen yalnızca bir kahve almak için dışarı çıktığınızı sanırsınız ama yol sizi birkaç sokak öteye, belki de parkta uzun bir yürüyüşe götürür. Havanın nasıl değişeceğini bilemezsiniz ama üzerinizde Columbia varsa endişelenmenize gerek kalmaz. Su geçirmeyen, nefes alan montları ve her zemine uyumlu ayakkabıları, spontane planlarda bile yanınızda. Şimdi Columbia'nın outdoor koleksiyonunda indirim fırsatlarını değerlendirme zamanı.

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3. Yağmur, rüzgar, soğuk… Dert etmeyeceksiniz: Jack Wolfskin

jack wolfskin

Sabah güneşli başlayan bir gün, öğleden sonra rüzgârla birlikte bambaşka bir havaya bürünebilir. Böyle anlarda neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsanız, üzerinizde Jack Wolfskin olması iyi bir fikir. Su geçirmez montları, rüzgarı kesen pantolonları ve kullanışlı çantaları sayesinde gün boyu rahat edersiniz. İster doğada anlık bir yürüyüş, ister şehirde yoğun bir gün olsun; hem hazırlıklı hem de şık olmanız mümkün. Üstelik Jack Wolfskin ürünlerinde indirim varken, bu konforu yaşamak artık çok daha kolay.

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4. Aktif yaşam tarzına uygun: Salomon

salomon

İş hayatı, gün boyu hareket, arada spora kaçışlar, akşam buluşmaları… Artık hem konforlu hem de işlevsel parçalar giymek bir lüks değil, ihtiyaç. Salomon, sadece outdoor aktiviteleri için değil, günlük rutinin her anına uyum sağlayan giysileri, hafif ve dayanıklı ayakkabıları ve fonksiyonel parçalarıyla öne çıkıyor. Spor şıklığı seven, rahatlıktan ödün vermeden stil sahibi olmak isteyenler için markanın zamansız tasarımları iyi bir alternatif olabilir. Üstelik Salomon ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler var.

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5. Konforun ve dayanıklılığın adı: Adidas Terrex

adidas terrex

Bazı günler alarmdan önce uyanırsınız, çünkü biliyorsunuz: hareketli bir gün sizi bekliyor. Toplantılar, yürüyüşler, yetişmeniz gereken yerler derken bir ayakkabıda konforun yanında dayanıklılık da ararsınız. İşte tam bu noktada devreye giriyor Adidas Terrex. Zorluklarla dolu bir günü rahat geçirmenizi kolaylaştıran seri, dayanıklı yapısı ve şık tasarımıyla hızını kesmeden gününe eşlik eder.

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6. Hava nasıl olursa olsun hazırsınız: The North Face

the north face

Bazen gün öyle hızlı geçer ki sabah giydiğiniz tişörtle akşam yemeğine bile gidersiniz. Bu yüzden dolabınızda her ortama uyum sağlayan, rahat ve zamansız parçalara yer açmak önemlidir. The North Face’in indirimdeki ayakkabıları ve tişörtleri tam da bu ihtiyaçlara cevap veriyor. Spor şıklığı sevenler için şimdi bu ürünlere daha avantajlı fiyatlarla ulaşma zamanı!

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Bu içerik 4 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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