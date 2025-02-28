Yaza yatırım yapın! Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu bugüne özel indirimde

Şubat ayı da bitiyor, cemreler bir bir düşmeye başladı; güneşli günler yakın! Bahar geldi gelecek derken bir bakmışız yaz... Sıcak yaz günlerinde sevdiklerimizle açık havada geçireceğimiz zamanlara sayılı günler kaldı ve şimdiden yaza yatırım yapmanın tam zamanı! Nasıl mı? Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu, Günün Fırsatları kapsamında 490 TL indirime girdi. Sezonunda fiyatı yükselen bu kamp buzluğuna şimdiden sahip olabilir ve yaz için bütçe dostu bir alışveriş yapabilirsiniz. Tüm yazı keyifle geçirmenizi sağlayacak bu ürüne mutlaka bakın deriz. İşte detaylar...

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Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu 6,6 litre

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu; 6,6 litre kapasitesi ile özellikle kısa süreli kamp gezileri veya piknikler için ideal bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Dayanıklı ve sağlam malzemelerden üretilen kamp buzluğu, afif tasarımı ve taşıma sapları sayesinde kolayca taşınabiliyor. İyi bir izolasyon özelliğine sahip olduğu için içindeki yiyecek ve içeceklerin uzun süre soğuk kalmasını sağlıyor. Hem açık hem de kapalı mekanlarda kolayca kullanılabiliyor. Pratik bir kapak tasarımına sahip olduğu için kullanım kolaylığı sunuyor. Kolay temizlenebilir yüzeyleri sayesinde kullanım sonrası bakım işlemi de son derece basit.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok memnunuz. Pikniklerde kurtarıcımız oldu."

"12 saatlik araba yolculuğum boyunca memleketten getirdiğim her şeyi içine koydum, eve geldiğimde hala buz gibiydi hepsi. Çok memnunum."

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Bu içerik 28 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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