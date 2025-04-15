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Spor şıklık garantili Adidas Barreda Spor Ayakkabı indirimde
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Spor şıklık garantili Adidas Barreda Spor Ayakkabı indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Bazı günler ne giyeceğinizi düşünmeden evden çıkmak istersiniz; sade, net ve kendinden emin. İşte böyle anlarda dolabınızda size her zaman eşlik edecek bir ayakkabı hayat kurtarıyor. Ne abartılı ne sıradan; tam kararında bir stil sunan Adidas Barreda, bu ihtiyaca yanıt veriyor. Şu anda 665 TL indirimde olan bu model, sade şıklığı ve konforu bir araya getiriyor. Ürün hakkındaki detaylar içeriğimizde...

Stil sahibi olmanın en güzel yanı, bunu zahmetsizce yapabilmek. Giydiğiniz parça hem rahat olmalı hem de ilk bakışta fark yaratmalı. adidas Barreda erkek ayakkabı, tam da bu dengeyi yakalamak isteyenler için tasarlandı. Üstelik Şu anda 665 TL indirimde olan model, klasik duruşuyla her kombine uyum sağlarken gün boyu konfor sunuyor. Ürün hakkındaki detayları kaçırmamak için içeriğe mutlaka göz atın.

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Adidas Barreda Spor Ayakkabı

adidas Barreda Spor Ayakkabı

adidas Erkek Barreda ayakkabı, sentetik deri ve süet detaylı yüzeyiyle hem modern hem de uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. İkonik T biçimli burun tasarımı, markanın klasik sneaker ruhunu yansıtırken, günlük stile zahmetsiz bir şıklık katıyor. Sağlam kauçuk tabanı sayesinde adımlar daha dengeli ve güvenli hissediliyor. Normal kalıbı ve bağcıklı yapısıyla ayağa rahatça oturan ayakkabı, stilinden ödün vermek istemeyenler için de iyi bir alternatif.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika uyum sağlıyor ve çok şık görünüyor. Gerçekten güzel bir ayakkabı."

  • "Kardeşim için bu ayakkabıyı aldım ve gerçekten bayıldı. Saatlerce giyse bile çok rahat olduğunu söyledi. Temiz ve klasik tasarımıyla günlük kullanım için de uygun buldu. Malzemesi kaliteli ve dayanıklı hissi veriyor. Numara tam oldu. Hem şık hem de kullanışlı bir spor ayakkabı arıyorsanız, kesinlikle tavsiye ederim."
Ürünü İncele

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Bu içerik 16 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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