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Fiyatı 1381 TL'ye düştü! Stanley The AeroLight Transit Mug kısa süreliğine indirimde
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Fiyatı 1381 TL'ye düştü! Stanley The AeroLight Transit Mug kısa süreliğine indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Seyahatlerde, doğa aktivitelerinde ya da gündelik yaşamda kullanabileceğiniz bir termosunuz yok mu? Eğer yoksa, hemen bir tane edinmenin tam zamanı! Termos deyince akla gelen ilk marka Stanley'in ömür boyu garantili Stanley The AeroLight Transit Mug modeli, hem pratiklik arayanlar hem de stilinden ödün vermek istemeyenler için ideal bir tercih. Bugüne özel indirimde olan termosa bir şans vermeye ne dersiniz?

Baharın taptaze havası ve yazın sıcak günleri yaklaşırken dışarıda geçirilen zamanın keyfi bir kat daha artar. Piknikler, doğa yürüyüşleri veya plaj günlerinde ferahlatıcı içeceklerinizi yanınıza almanın tam zamanı! Bunun için de tabii kaliteli bir termos olmazsa olmaz! Neyse ki şanslısınız çünkü Günün Fırsatları'na özel Stanley AeroLight Transit Mug indirime girdi. Hem sıcak hem soğuk içeceklerinizi uzun süre ideal sıcaklıkta tutan bu mug, gününüzü daha keyifli hale getirmek için sizi bekliyor. İşte detaylar...

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İndirimdeki diğer Stanley modelleri de burada!

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Stanley The AeroLight Transit Mug 0.47L

Adsız tasarım - 2025-04-14T102720.876

Stanley AeroLight Transit Mug; taşıması kolay, hafif ve dayanıklı tasarımı ile dikkat çeken bir seyahat termosu. 0,47 litre kapasiteye sahip olan bu mug, sıcak ve soğuk içecekleri uzun süre sıcak veya soğuk tutabiliyor. Paslanmaz çelikten üretilen termos, oksitlenme veya leke oluşumunu engelleyen yapısıyla son derece güvenli. Çift duvarlı yapısı sayesinde içindeki içeceğin sıcaklığını korurken sızdırmaz kapak tasarımıyla, yolculuk sırasında dökülme riskini azaltıyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilen bu mug, hem günlük kullanım hem de yürüyüş, kamp veya seyahat gibi aktiviteler için uygun. Kullanıcılar genellikle şıklığını ve fonksiyonelliğini beğeniyor.

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Bu içerik 14 Nisan 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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