Meteoroloji 19 ili tek tek uyardı! Kış kapıya dayandı: Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek.

Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yağışların özellikle Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamaların yaşanabileceği belirtildi. Kıyı kesimlerinde ise hortum riskine dikkat çekildi.

Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Yer yer fırtına şeklinde etkili olabilecek rüzgar nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.

19 İL İÇİN SARI KODLU ALARM: KAR VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.

İşte uyarı yapılan iller: Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce.

Artvin, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Düzce için kar yağışı uyarısı da yapıldı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceğini bildirdi.

Macit, Marmara genelinde, Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'in doğusunda ve Doğu Anadolu'nun güneyinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını belirtti.

Hava sıcaklıklarında ise batıdan başlayarak ülke genelinde hissedilir bir düşüş yaşanacak. Termometrelerin mevsim normallerinin altına inmesi beklenirken özellikle yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Macit, 8 Kasım Pazar günü bazı il merkezlerinde de kar yağışının görülebileceğini ifade etti.

"KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞABİLİR"

Bolu Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bugün başlayıp 8 Kasım Pazar günü devam etmesi beklenen yağışların, özellikle yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bildirildi. Kar yağışının yer yer 5 ila 20 santimetre arasında kar örtüsü oluşturabileceği belirtildi.

Valilik, kuvvetli yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Özellikle Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücülerin tedbirli hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.

Meteorolojik uyarının 8 Kasım Pazar günü saat 06.00'ya kadar geçerli olacağı açıklandı.

BİRÇOK İLDE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Soğuk hava dalgasıyla birlikte Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Erzurum, Ardahan, Bitlis ve Kars'ta etkili olan kar yağışı kent merkezlerini beyaza bürüdü.

Yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini artırması beklenirken vatandaşların özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

İSTANBUL'DA 7 KASIM HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 6-12 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre İstanbul'da 7 Kasım Cumartesi günü parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu hava etkili olacak. Yağış miktarının metrekareye 1 ila 2 kilogram arasında olması bekleniyor.

8 Kasım Pazar gününden itibaren ise kentte yağış öngörülmüyor. Pazartesi günü parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken salı, çarşamba ve perşembe günleri de parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek.

İstanbul'da hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 16, en düşük sıcaklığın ise 7 derece olması tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE 7 KASIM HAVA DURUMU

Marmara: Bölgenin doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Bursa 12, İstanbul 12, Çanakkale 13, Kırklareli 10 derece olacak.

Ege: Bölge genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. İç Ege'de sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek. İzmir 17, Muğla 15, Denizli 14, Afyonkarahisar 8 derece olacak.

Akdeniz: Doğu Akdeniz'in doğusunda sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Adana 23, Antalya 23, Hatay 20, Burdur 12 derece olacak.

İç Anadolu: Niğde, Kayseri, Çankırı ve Sivas çevrelerinde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Ankara 8, Çankırı 11, Eskişehir 7, Konya 9 derece olacak. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olabilecek.

Batı Karadeniz: Bölge genelinde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar görüleceği tahmin ediliyor. Bolu 4, Düzce 10, Kastamonu 5, Zonguldak 10 derece olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz: Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek. Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın saatte 50-70 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Amasya 12, Rize 13, Samsun 15, Trabzon 13 derece olacak.

Doğu Anadolu: Bölge genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerde ise yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Erzurum 4, Kars 3, Malatya 14, Van 10 derece olacak.

Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Doğu kesimlerde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Diyarbakır 13, Mardin 12, Siirt 14, Şanlıurfa 16 derece olacak.

DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına, Ege Denizi'nde ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denizcilerin ve vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.