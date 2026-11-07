Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kendisi açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetteki erken seçim tartışmaları ve cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BİR AN ÖNCE ERKEN SEÇİM OLSUN"

NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim teklifinin Meclis'e sunulması halinde destek vereceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Teklif gelirse destek veririz. Bir an önce erken seçim olsun. Bir muhalefet partisinin seçimden kaçma gibi bir lüksü olamaz. İktidar 'erken seçime gidiyoruz' dediğinde bir muhalefet partisi kaçamaz." ifadelerini kullandı.

CHP'nin bu desteğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden adaylık yolunu açacağı yönündeki eleştirilere cevap veren Kılıçdaroğlu, "Erken seçimi fırsatçılığa dönüştürürseniz kabul etmeyiz. Eğer erken seçim istiyorsanız karar alın, parlamentoya getirin, seçime gidelim. Ama kendinize belli bir alan açmak için seçim fırsatçılığı yapıyorsanız doğru değil." şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Yeniden cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyleyen CHP lideri, "Öyle bir düşüncem yok. Bugünden bir cumhurbaşkanlığı tartışması yapmayı hiç doğru bulmam. Ülke gerçekten yangın yeri, sorunlara kilitlenmemiz lazım" dedi.

CHP'NİN ADAYI KİM?

Partisinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna ise "Şu durumunda böyle bir düşüncem yok. Ülkenin bu kadar sorunu varken bunu düşünmeyi doğru bulmuyorum." diye cevap verdi.

Seçimlerde yeni ittifaklara açık kapı bırakan Kemal Kılıçdaroğlu, "Altılı masayı biz kurduk. Erdoğan da sonra böyle bir masa kurmak zorunda kaldı. Dolayısıyla yüzde 51'i yakalamak için illa ki siyasi partiler bir araya gelecektir. Ama o, o dönemin işi." ifadelerini kullandı.

"EKREM İMAMOĞLU SİYASİ TUTUKLU DEĞİL"

Tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Tutuklanma gerekçesi siyasi söylemlerinden ötürü değil. Başka nedenlerle yargılanıyor. Diğer belediye başkanları da öyle. Ama çifte standardın olduğunu az önce ifade ettim. Yargı siyasallaşmamalı. Yargı sopa olarak kullanılmamalı. Ben kim olursa olsun evinin basılmasını da doğru bulmam. Önce alıyorsunuz sabahın köründe, hapiste kalıyor. Bir süre sonra delil bulmazsanız ne olacak? Yargılama sistemlerini de doğru bulmuyorum?

"GEMİYİ GÜVENLİ LİMANA GETİRİNCE GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKACAĞIM"

Bir kurultay oldu. O kurultayda parayla bazı üyelerin iradeleri satın alındı. Bunu alan ve veren söylüyor. CHP kurultayında asla irade parayla satın alınamaz. Karar çıkınca biz buraya geldik. Yoksa ben bu tartışmaların hiçbir yerinde yokum. Ben hiçbir şey yapmadım. Biz de yeni kurultay yapacağız. İşin özü bu. Gemiyi güvenli limana getirdikten sonra genel başkanlığı bırakacağım. Genel başkan adayları yarışacaklar ve ben de keyifle izleyeceğim. Arınmanın yüzde 90'ı gerçekleşti."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE DESTEK

Terörsüz Türkiye sürecini desteklediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Terörsüz Türkiye olayını doğru buluyorum. Umarım iyi bir şekilde başarıyla sonuçlanır. Bu yasanın sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Bölgenin huzurlu olması lazım. Türkiye'nin dominant olarak öne çıkması lazım. Kendi iç sorunlarıyla boğuşmaması lazım." dedi.