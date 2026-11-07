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Dünyanın konuştuğu "İran nükleer saldırıya karşı 'iyot tableti' dağıtıyor" iddialarına yanıt geldi!

Geçtiğimiz günlerde The Times'ta çıkan, ABD'nin İran'a yönelik nükleer saldırı ihtimaline karşı Tahran'ın halka 'iyot tablet' dağıttığı haberleri dünyada büyük ses getirmişti. İranlı yetkililerin de haberi doğruladığı iddia edilen haberle ilgili İran Sağlık Bakanlığı'ndan hakkında çarpıcı bir açıklama geldi.

Dünyanın konuştuğu "İran nükleer saldırıya karşı 'iyot tableti' dağıtıyor" iddialarına yanıt geldi!

Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İsfahan’daki Kazma Dağı yakınlarında yaşayanlara olası nükleer saldırı için iyot tableti dağıtıldığı yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, “Kazma Dağı çevresinde yaşayanlara iyot tabletleri dağıtılıyor” şeklindeki iddiayı doğrulayacak herhangi bir açıklamanın bulunmadığını ifade etti.

Dünyanın konuştuğu "İran nükleer saldırıya karşı iyot tableti dağıtıyor" iddialarına yanıt geldi! 1

İYOT TABLETİ İDDİALARINA YANIT

Kirmanpur, “Sağlık Bakanlığından hiçbir yetkili Times’a açıklama yapmadı ve Bakanlığa atfedilen açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Sağlık sistemi, çocuklara dahi acıması olmayan düşmanın çeşitli senaryolarına ve tehditlerine karşı hazırdır. Savaş hali ilan etmek Sağlık Bakanlığının yetkisinde değildir ve bu şartlarda teyit edilmemiş haberlerin yayılması sorumsuzluktur.” ifadelerini kullanırken, iyot tableti dağıtılıp dağıtılmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

Dünyanın konuştuğu "İran nükleer saldırıya karşı iyot tableti dağıtıyor" iddialarına yanıt geldi! 2

O İDDİALAR DÜNYAYI AYAĞA KALDIRMIŞTI

The Times'ta yer alan habere göre İran'daki Kazma Dağı çevresindeki halka iyot tableti dağıtılmaya başlandı. Dağıtım, dağın 2 ila 3 kilometre yakınında yaşayanları kapsıyor.

Dünyanın konuştuğu "İran nükleer saldırıya karşı iyot tableti dağıtıyor" iddialarına yanıt geldi! 3

Dağıtımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta İran'a yönelik nükleer saldırı talimatı verebileceğini söylemesinin ardından başladığı bildirildi. İran Sağlık Bakanlığından bir yetkili, "Evet, iyot dağıtıyoruz. Trump'a artık güvenilemez. Bu suçu işleyebilir" dedi.

Devrim Muhafızları ile yakın bağları bulunan İranlı bir analist de "Çok az zaman kaldığını herkes biliyor. Amerika, Kazma Dağı’na karşı nükleer bir silah kullanmazsa bu bir mucize olur" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd nükleer
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