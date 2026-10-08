Beşiktaş’ta ana caddede yol çöktü, trafik aksadı

Olay, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş ilçesi Akatlar Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi Selçuklular Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda çökme olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye belediye zabıta ekipleri ile trafik polisleri sevk edildi. Ekipler çökmenin meydana geldiği bölgeye dubalarla şerit çekerken, trafik tek şeritten sağlandı. Yolun her iki istikametinde de yer yer trafik yoğunluğu ve aksamalar oluştu.

"AYNI YOLA DAHA ÖNCE DE YAMA YAPILDI"

Yol üzerinde bulunan taksi durağının sorumlusu Hamdi Örenç, "Ses olarak herhangi bir şey duymadık. Okul servisi geçiyordu. Biz içeride oturuyorduk, sonra baktık yol bir anda çöktü. Hemen duba bulduk ve yolu kapattık. Sonra polisi aradık. Arkadaşlar gelip ilgilendiler. Bir ay önce biz yine kendilerini aradık, aynı yola daha önce de yama yapıldı. Bu sabah bir kez daha yama yapıldı ama yol yine çöktü. Yol üzerinden sık sık kamyonlar geçiyor. Büyük ihtimal yol o yüzden çöktü. Herhangi birinin başına büyük bela da gelebilirdi" dedi.

Yoldaki çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır