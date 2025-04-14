Fiyatı 1999 TL'ye düştü! LEGO Technic Chevrolet Corvette Stingray Yaratıcı Yapım Seti indirime girdi

Her yaştan otomobil tutkununu kendine çeken LEGO Technic Chevrolet Corvette Stingray Yaratıcı Yapım Seti, bir oyuncak olmanın ötesinde aynı zamanda yaratıcılığı ve mekanik düşünceyi teşvik eden bir deneyim sunuyor. Kaliteli detaylarla dolu bu set, Chevrolet Corvette Stingray’in ikonik tasarımını keşfetmek ve kendi versiyonunuzu inşa etmek için ideal. Ayrıca, bu eşsiz set, sevdikleriniz için mükemmel bir hediye seçeneği. Hızlı bir şekilde bu fırsatı değerlendirmek ve tasarımın keyfini çıkarmak isterseniz işte detaylar...

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Hem çocukların hem yetişkinlerin favorisi: LEGO Technic Chevrolet Corvette Stingray Yaratıcı Yapım Seti

LEGO Technic Chevrolet Corvette Stingray Yaratıcı Yapım Seti, hem kız hem de erkek çocuklar için heyecan verici bir hediye. Bu Corvette araba model setinin içerisinde direksiyon, hareketli 6 silindirli motor, diferansiyel, açılan kapılar ve kaput gibi hareketli fonksiyonlar bulunuyor. Oyuncak spor araba hayranlarını heyecanlandıracak canlı renklere sahip olan bu set, sadece çocukların değil yetişkinlerin de dikkatini çekiyor. Set 732 parçadan oluşuyor ve oyuncak aracın yüksekliği 8 cm, uzunluğu 27 cm, genişliği 14 cm.

Kullanıcılar ne diyor?

"Gerçekten göz alıcı!"

"Tam olarak 27 cm uzunluğunda, 14 cm genişliğinde ve 8 cm yüksekliğinde, toplam 732 parça olan bir LEGO Technic Chevrolet. Yapılması birkaç gün sürdü, biraz sabır, diyelim ki tekniğimin montajı biraz daha kapsamlı ama zor değil. Bir kez monte edildikten sonra 8 silindir ve hareketli bir diferansiyeli var, ayrıca mobil bir direksiyona sahip ve iç mekanları görmek için kapılar ve kaput açık ve LEGO Bulder uygulamasıyla montajı daha kolay ve ilerlemenizi kaydedebilirsiniz, çok memnunum."

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Bu içerik 14 Nisan 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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