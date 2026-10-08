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Film gibi kuyumcu soygunu hırsız komşuları çıktı!

Hatay'da terzi dükkanının duvarını delerek bitişikteki kuyumcunun kasasını açmaya çalışan 2 şüphelinin aynı çarşıdan olduğu ortaya çıktı. 45 kameraya ait 120 saatlik görüntüyü inceleyen polis, şüphelilerden E.Y.'yi gözaltına alırken, A.A.'nın operasyondan 12 saat önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Film gibi kuyumcu soygunu hırsız komşuları çıktı!

Hatay'ın Antakya ilçesinde terzi dükkanının duvarını kırarak bitişikteki kuyumcuya giren 2 şüphelinin soygun girişimi sonuçsuz kaldı. Kasayı açmayı başaramayan şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekiplerinin çalışmasıyla kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerden E.Y. isimli kadın gözaltına alınırken, A.A.'nın operasyondan 12 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi.

TERZİ DÜKKANINDAN KUYUMCUYA GEÇTİLER

Olay, 1 Ekim'de Antakya'nın Haraparası Mahallesi'ndeki 100'üncü Yıl Çarşısı'nda yaşandı. Yüzlerini maskeyle gizleyen 2 şüpheli, kapısını zorlayarak girdikleri terzi dükkanından bitişikte bulunan kuyumcuya ulaşmak için duvarı deldi.

Film gibi kuyumcu soygunu hırsız komşuları çıktı! 1

Kuyumcu dükkanına geçen şüpheliler, kasayı spiralle keserek açmaya çalıştı. Ancak kasayı açmayı başaramayan 2 kişi, altınları alamadan olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

45 KAMERA, 120 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Terzi ve kuyumcu sahibinin şikâyeti üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede bulunan 45 ayrı güvenlik kamerasına ait toplam 120 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Film gibi kuyumcu soygunu hırsız komşuları çıktı! 2

Yapılan incelemede şüphelilerin aynı çarşıda farklı bir sektörde iş yeri bulunan A.A. ile çalışanı E.Y. olduğu tespit edildi.

OPERASYONDAN 12 SAAT ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri 6 Ekim'de şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Baskında E.Y. gözaltına alınırken, diğer şüpheli A.A.'nın operasyondan 12 saat önce kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

E.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay soygun hırsızlık
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