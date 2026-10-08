Kırmızı ışıkta geçip polisleri görünce yön değiştiren sürücü polis dronundan kaçamadı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dron destekli kırmızı ışık denetimi gerçekleştirildi. Denetim sırasında kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen minibüs sürücüsü, uygulama noktasına yaklaştığı sırada yön değiştirdi.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ, POLİSİ GÖRÜNCE YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Dron ile havadan takip edilen minibüs, polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyet sınıfının kullandığı araca uygun olmadığı belirlendi.

TRAFİK CEZASI KESİLDİ

Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 28 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır