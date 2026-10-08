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Kırmızı ışıkta geçip polisleri görünce yön değiştiren sürücü polis dronundan kaçamadı

Kırıkkale'de kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra polis uygulama noktasında yön değiştiren minibüs sürücüsü, dron ile takip edilerek durduruldu. Ehliyet sınıfının kullandığı araca uygun olmadığı belirlenen sürücüye 28 bin lira para cezası uygulandı.

Kırmızı ışıkta geçip polisleri görünce yön değiştiren sürücü polis dronundan kaçamadı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dron destekli kırmızı ışık denetimi gerçekleştirildi. Denetim sırasında kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen minibüs sürücüsü, uygulama noktasına yaklaştığı sırada yön değiştirdi.

Kırmızı ışıkta geçip polisleri görünce yön değiştiren sürücü polis dronundan kaçamadı 1

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ, POLİSİ GÖRÜNCE YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Dron ile havadan takip edilen minibüs, polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyet sınıfının kullandığı araca uygun olmadığı belirlendi.

Kırmızı ışıkta geçip polisleri görünce yön değiştiren sürücü polis dronundan kaçamadı 2

TRAFİK CEZASI KESİLDİ

Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 28 bin lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale trafik cezası dron
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