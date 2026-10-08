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E-5 kara yolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

İstanbul Silivri E-5 kara yolunda aşırı hızlı olduğu ileri sürülen aracın önündeki araca çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza ve araçların takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

E-5 kara yolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Silivri E-5 kara yolu Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızlı gittiği ileri sürülen bir araç, aynı yönde ilerleyen araca arkadan çarptı.

E-5'TE KORKUTAN KAZA: 2 YARALI

Çarpmanın şiddetiyle öndeki araç yoldan çıkarak takla atıp ters döndü. Kazaya neden olan araç ise, çarpmanın etkisiyle savrularak yaklaşık 200 metre boyunca taklalar atıp sürüklendi. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

E-5 kara yolunda zincirleme kaza: 2 yaralı 1

DÖRT ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, arkadan çarpan aracın yüksek hızla ilerlediği görüldü. Dört aracın karıştığı zincirleme kazada takla atan iki araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Silivri kaza
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