U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim başladı

Tarzınıza tarz katacak, mutfağınızı yenileyecek ya da ihtiyaç duyduğunuz konforu günlük yaşamınıza taşıyacak ürünleri uygun fiyata bulmak isterseniz doğru yerdesiniz. Cilt bakım ürünlerinden ayakkabıya birçok kategoride öne çıkan markalar Günün Fırsatları kapsamında indirime girdi. New Balance, La Roche Posay, Ceyo, LTB ve dahası! Hangi markanın hangi ürünleri indirimde merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

1. Hem rahat hem tarz: New Balance

New Balance, sadece performans odaklı spor ayakkabılarıyla değil, günlük stilin vazgeçilmezi haline gelen ikonik tasarımlarıyla da öne çıkıyor. Koşudan yürüyüşe, basketboldan tenise kadar birçok spor dalına uygun modellerin yanı sıra, işlevsel spor kıyafetleri ve aksesuar seçenekleriyle de kullanıcılarına konforlu bir deneyim sunuyor. Yenilikçi teknolojilerle geliştirilen taban yapıları ve nefes alabilen kumaşlar, hem amatör hem de profesyonel sporcular için maksimum rahatlık hedefliyor. Özellikle retro esintili sneaker’ları, şehir hayatının dinamik temposuna stil sahibi bir dokunuş katmak isteyenlerin favorisi.

2. Mutfakların vazgeçilmezi: Cosori Airfryer

Mutfak aletleri üreten Cosori, özellikle yeni nesil hava fritözleri yani airfryerları ile tanınan bir marka. Sıcak havayı eşit şekilde dağıtarak yiyecekleri pişiren airfryerlar, geleneksel fırınlardan daha kısa sürede yemek pişirmenin yanı sıra klasik kızartma yöntemlerine göre çok daha az yağ kullanarak daha sağlıklı alternatifler sunuyor. Cosori'nin çıkarılabilir sepetleri ve non-stick yüzeyleri, kullanıcı dostu dijital ekranları, büyük kapasitesi gibi özellikleri onu diğer markalardan bir adım öne çıkarıyor. Siz de kaliteli bir airfryer almayı planlıyorsanız Cosori airfryer indirimlerini kaçırmamalısınız.

3. Zamansız tasarımlar: Pierre Cardin

Pierre Cardin, zarif tasarımı ve kaliteyi buluşturan ürünleriyle stiline özen gösterenlerin favorisi. Giyimde şıklığı ön planda tutarken, aynı zamanda günlük kullanıma uygun rahat parçalar sunuyor. Klasik çizgilere modern dokunuşlar katan koleksiyonlar; gömleklerden çantalara, iç giyimden ayakkabıya ve mutfak ürünlerine kadar her ihtiyaca hitap ediyor. Her sezon kendini yenileyen Pierre Cardin, bu kez de dikkat çeken indirimlerle öne çıkıyor. Gardırobunuzu yenilemek ya da zamansız parçalarla stilinizi güçlendirmek için şimdi tam zamanı!

4. Her zaman şık görünmenin sırrı: U.S. Polo Assn.

Gün, sabah işe yetişmeye çalışırken başlar; öğle arasında kısa bir yürüyüş, akşam ise arkadaşlarla küçük bir buluşma… Her adımda kendinizi rahat ve iyi hissetmek istiyorsanız U.S. Polo Assn.’in sade ama etkileyici tarzı tam bu ritme uygun. Markanın modern tasarımları, hem şehir hayatına hem hafta sonu planlarına kolayca uyum sağlıyor. Sezonun favorisi olan parçalar; kaliteli dokularıyla öne çıkarken, şıklığı zahmetsiz hale getiriyor. U.S. Polo Assn. ile kombin yapmak kolay, stil sahibi görünmek ise çok daha keyifli.

5. Klasikten spora, her zevke uygun modeller: Ziya Ayakkabı

Ziya, erkek ayakkabı koleksiyonlarıyla sektöre adım atmış köklü bir marka. 2005 yılında kadın ayakkabılarını da ürün yelpazesine ekleyerek her zevke hitap eden geniş bir koleksiyon sunuyor. Kaliteli malzeme ve üstün el işçiliğiyle üretilen ayakkabıları ile Ziya, uzun ömürlü kullanım vaat ediyor. Klasikten spora, günlük kullanımdan özel davetlere kadar farklı ihtiyaçlara yönelik tasarımlarıyla Ziya, şıklık ve konforu bir arada arayanların tercihi.

6. Dermatologların önerisi: La Roche Posay

La Roche-Posay, hassas ciltlerin ihtiyaçlarını anlayan, dermatologlar tarafından önerilen güvenilir bir bakım markası olarak öne çıkıyor. Cilt bariyerini güçlendiren formülleriyle; kızarıklık, kuruluk, akne ya da yaşlanma belirtileri gibi pek çok soruna hedef odaklı çözümler sunuyor. Termal su içeriğiyle cildi yatıştırırken, minimalist ve etkin içeriklerle her yaşa ve cilt tipine uygun bakım rutini oluşturmanı kolaylaştırıyor. İster karma bir cilde sahip olun, ister yoğun nem arayışında olun, La Roche-Posay ile cilt bakımınızı uzman bir dokunuşla dönüştürebilirsiniz.

7. Şık sofralar için: Karaca

Karaca, şıklıkla işlevi buluşturan sofra ve mutfak ürünleriyle evlerin en sevilen markalarından biri olmaya devam ediyor. Şimdi yemek takımlarından küçük ev aletlerine kadar birçok ihtiyaca hitap eden ürünleri daha avantajlı fiyatlarla keşfedebilirsiniz. Zarif tasarımlı porselen yemek takımları, sofralara estetik bir dokunuş katarken, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar ilk günkü gibi kalır. Pratik çay ve kahve makineleri günlük rutininizi kolaylaştırırken, dekoratif ürünler evinize sıcak ve modern bir hava katar. Hem estetik hem de bütçeye uygun alternatiflerle evinize yeni bir dokunuş yapmak istiyorsanız Karaca'nın indirimli ürünlerine mutlaka göz atın!

8. Stil sahibi parçalar: LTB

LTB, günlük stilini zahmetsizce tamamlamak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri. Modern çizgileri ve dinamik tasarımlarıyla her mevsim gardırobun vazgeçilmez parçalarını sunan marka, özellikle jean koleksiyonlarıyla öne çıkıyor. Kalıplarıyla vücuda tam oturan, rahatlıkla gün boyu eşlik eden pantolonlardan, basic tişörtlere ve zamansız ceketlere kadar geniş ürün yelpazesiyle tarzına uyum sağlamak çok kolay. Sokak modasından ilham alan detaylarıyla her kombine enerjik bir dokunuş katıyor. Hem konforlu hem de stil sahibi olmak için LTB’de keşfedecek çok şey var.

9. Terlik deyince akla gelen ilk markalardan: Ceyo

Ceyo terlikler, hem evde hem dışarıda gün boyu destek sağlayan yapısıyla konfor arayanların ilk tercihi. Ergonomik tasarımıyla adım attığınız her an size eşlik eden bu modeller, şıklığı da ihmal etmeyen detaylarıyla dikkat çekiyor. İster klasik, ister spor tarzda… Her ihtiyaca uygun Ceyo terlikler şimdi indirimde. Rahatlığın peşindeyseniz, bu fırsat kaçmaz!

10. Mutfakların yıldızı Zwilling'te indirim devam ediyor

Zwilling, mutfakta kaliteyi ve profesyonelliği ön planda tutanların vazgeçilmez markalarından biri. Keskin bıçaklarından uzun ömürlü tencere-tava setlerine, pratik saklama kaplarından her gün elinizin altında olacak mutfak yardımcılarına kadar pek çok ürünle mutfaktaki işlerinizi hem kolaylaştırır hem hızlandırır. Isıyı eşit dağıtan taban yapısıyla tencereleri yemeklerin tam kıvamında pişmesine yardımcı olurken, sağlam malzemesi sayesinde yıllar boyu ilk günkü performansını korur. Hem günlük kullanım hem de özel davetler için tasarlanan Zwilling ürünleri, mutfakta hem şıklık hem işlevsellik arayanlara hitap ediyor. Zwilling’in fırsat ürünleriyle mutfağınızı bir adım ileri taşıyın!

Bu içerik 3 Nisan 2025 tarihinde yazılmıştır. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

