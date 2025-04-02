Fiyatı 8 bin 477 TL'ye düştü! Çok satan eufy by Anker Clean X8 Pro Robot Süpürge

Günlük yaşamın yoğun akışı içinde, yorgunluk ve zamansızlık çoğu zaman en büyük düşmanımız oluyor. İşten eve geliyor, evde halledilmesi gereken tonla işin bizi beklediğini görüyor ve kara kara düşünüyoruz; şimdi tüm bu işleri kim yapacak? Neyse ki söz konusu ev temizliği olduğunda halledecek bir teknoloji harikası imdadımıza yetişiyor: robot süpürgeler... Siz de temizlikte harikalar yaratan bir robot süpürge almak istiyor ancak piyasadaki pek çok model içinde kayboluyorsanız doğru yerdesiniz. Çok satanlar listesinde birinci sırada yer alan Eufy by Anker Clean X8 Pro Robot Süpürge bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor. Detaylar yazımızda...

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Çok satanlarda birinci sırada: eufy by Anker Clean X8 Pro Robot Süpürge

Güçlü Emme Gücü: Clean X8 Pro, etkili bir temizlik sağlamak için yüksek emme gücüne sahip. Farklı zemin tiplerinde etkili temizlik yapabilir.

Akıllı Navigasyon: Cihaz, akıllı navigasyon sistemi sayesinde evin içinde etkili bir şekilde dolaşır. Engellerden kaçınma, odaları tanıma ve en uygun temizlik rotasını seçme gibi özellikleri mevcut.

Uzun Batarya Ömrü: Uzun süreli kullanım sunan bir bataryaya sahip. Tek şarj ile en geniş alanları temizleyebilir.

Mobil Uygulama ve Kontrol: Cihaz, akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kontrol edilebilir. Temizlik planlama, temizlik geçmişi görüntüleme ve cihaz ayarlarını yapma gibi işlemler uygulama üzerinden gerçekleştirilebilir.

Farklı Temizlik Modları: Farklı temizlik modları seçilerek ihtiyaca göre ayarlama yapabilmeye olanak tanır. Örneğin, halı üzerinde daha derin temizlik yapabilir veya sert zeminlerde hızlı bir temizlik gerçekleştirebilir.

Sesli Kontrol: Eufy Clean X8 Pro, belirli akıllı ev asistanları ile entegrasyon sağlayarak sesli komutlarla da kontrol edilebilir.

Standart Aksesuarlar ve Filtreler: Cihaz, standart olarak gelen aksesuarlar ve filtrelerle birlikte gelir. Bu sayede, bakım ve temizlik süreci kolaylaşır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bütün eşyalar çekilmiş ilk temizliği yapılmış bir evde sonra ki temizliklerde sadece robot süpürge kullanarak düzenli temizlik için iyi bir yardımcı. Eşyalara takılmadan geçmesi çorap kablosu iyi fakat halı saçaklarına dolanıyor. Eğer haritayı düzgün kullanırsanız yasaklı bölgeler yapıp ve gerekli halı temizleme ayarları sorun olmuyor. Çok iyi pas pas yapıyor bunu söylemem lazım, çıkan kirden belli oluyor."

"Prime Day indiriminde aldım. Başka markaların ürünlerined e bakmıştım ama bu ürün çok çok iyi. İyi ki bunu almışım."

Bu içerik 2 Nisan 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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