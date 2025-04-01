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Fiyatı 1215 TL'ye düştü! Karizmatik erkeklerin favori parfümlerinden Missoni Pour Homme indirimde
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Fiyatı 1215 TL'ye düştü! Karizmatik erkeklerin favori parfümlerinden Missoni Pour Homme indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Kişisel bakımın en önemli adımlarından biri hoş kokmak. Bunun yolu da hoş kokulu, uzun süre kalıcı bir parfüm edinmekten de geçiyor. Teninizle bütünleşip girdiğiniz her ortamda kendinizi fark ettirmenizi sağlayacak kaliteli bir parfüm arayaşındaysanız bugüne özel indirimde olan Missoni Pour Homme EDP Erkek Parfümü'ne bakmadan geçmeyin. İşte detaylar...

Parfüm, bir erkeğin kişisel imzası, karizmasının en güçlü göstergesidir. Her anınıza eşlik edecek bu etkileyici parfüm, girdiğiniz ortamlarda iz bırakan bir etki yaratır. Eğer güçlü bir imza kokusu arıyorsanız karizmatik beylerin favorilerinden Missoni Pour Homme EDP Erkek Parfümü'ne mutlaka göz atmalısınız. 1000 TL'ye kadar düşen fiyatıyla bugünün en iyi fırsatını kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Uzun süren kalıcılık, ferahlık: Missoni, Pour Homme EDP 30 Ml Erkek Parfüm

Adsız tasarım - 2025-04-01T135432.502

Maskülen bir koku olarak tanımlayabileceğimiz Missoni Pour Homme; greyfurt, lavanta, yeşil elma gibi fresh üst notalarıyla öne çıkıyor. Orta notalarda zencefil, paçuli ve orman kokuları yer alan parfümün dip notalarındaysa vetiver, sedir ağacı ve misk bulunuyor. Kullanıcıları tarafından kalıcılığı övgüler alan parfüm, gün boyu tazelik ve ferahlık hissi sağlıyor. Günlük kullanım için uygun olan bu parfüm özel günlerde de tercih ediliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • Blue de Chanel'in büyük bir hayranıysanız ancak değerli şişenizi günlük kullanımda boşa harcamak istemiyorsanız, bu harika bir alternatif."

  • "Fiyatına göre çok iyi bir koku. Kalıcı, severek kullanıyorum."
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Bu içerik 1 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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