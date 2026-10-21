Emekli polis memuru mezarlıkta ölü bulundu

Olay, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emekli polis memuru B.P.'nin cansız bedeni mezarlıkta bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi.
Mezarlık çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise emekli polis memurunun cansız bedeninin bulunduğu alanda delil toplama çalışması gerçekleştirdi.
Emekli polis memuru B.P.'nin evinden ayrılmadan önce geride bir mektup bıraktığı öne sürüldü.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından B.P.'nin cenazesinin morga kaldırılacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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