HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Emekli polis memuru mezarlıkta ölü bulundu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde emekli polis memuru B.P., mezarlıkta ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, emekli polis memurunun evden ayrılmadan önce bir mektup bıraktığı iddia edildi.

Emekli polis memuru mezarlıkta ölü bulundu

Olay, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emekli polis memuru B.P.'nin cansız bedeni mezarlıkta bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE DELİL TOPLANDI

Mezarlık çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise emekli polis memurunun cansız bedeninin bulunduğu alanda delil toplama çalışması gerçekleştirdi.

GERİDE MEKTUP BIRAKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Emekli polis memuru B.P.'nin evinden ayrılmadan önce geride bir mektup bıraktığı öne sürüldü.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından B.P.'nin cenazesinin morga kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kağıthane'de 4 katlı binanın çatısı yandıKağıthane'de 4 katlı binanın çatısı yandı
Emekli polis memuru mezarlıkta ölü bulunduEmekli polis memuru mezarlıkta ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu! 31 yeni gözaltı kararı

Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu! 31 yeni gözaltı kararı

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Golü yer yemez harekete geçti! Aziz Yıldırım'dan beklenmedik tepki

Golü yer yemez harekete geçti! Aziz Yıldırım'dan beklenmedik tepki

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı

Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.