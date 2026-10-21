Kağıthane'de 4 katlı binanın çatısı yandı

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Çampark Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek çatı katını sardı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına üç koldan müdahale etti. Çatı katında yaşayan aile ise kendi imkanları ile evden çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda söndürülen yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale anları havadan görüntülenirken, mahalle sakinleri yangını meraklı gözlerle evlerinin camlarından izledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır