HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Emekli polis memuru mezarlıkta ölü bulundu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde emekli polis memuru mezarlıkta ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emekli polis memuru mezarlıkta ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Kozlu ilçesindeki mezarlıkta emekli polis memuru B.P.'nin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Emekli polis memuru mezarlıkta ölü bulundu 1

MEZARLIKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Polis ekipleri mezarlık çevresinde güvenlik önlemi alarak şerit çekerken, olay yeri inceleme ekipleri delil topladı. B.P.'nin evden ayrılırken geride bir mektup bıraktığı iddia edildi.
Emekli polis memuru mezarlıkta ölü bulundu 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazenin morga kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küçükçekmece'de feci kaza! 21 yaşındaki genç hayatını kaybettiKüçükçekmece'de feci kaza! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kilis'te kaybolan 6 yaşındaki otizmli çocuk dronla bulundu!Kilis'te kaybolan 6 yaşındaki otizmli çocuk dronla bulundu!

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak polar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu! 31 yeni gözaltı kararı

Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu! 31 yeni gözaltı kararı

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Golü yer yemez harekete geçti! Aziz Yıldırım'dan beklenmedik tepki

Golü yer yemez harekete geçti! Aziz Yıldırım'dan beklenmedik tepki

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı

Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.