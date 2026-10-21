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Kilis'te kaybolan 6 yaşındaki otizmli çocuk dronla bulundu!

Kilis'in Elbeyli ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki otizmli kız çocuğu, jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışmasıyla bulundu. Kısa sürede ulaşılan küçük çocuk, ekipler tarafından ailesine teslim edildi.

Kilis'te kaybolan 6 yaşındaki otizmli çocuk dronla bulundu!

Olay, bugün saat 17.26'da Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, otizmli olduğu belirtilen 6 yaşındaki E.C.U.'nun kaybolması üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İhbarın ardından Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.

DRON DESTEKLİ ARAMAYLA BULUNDU

Jandarma ekipleri, arama çalışmalarında drondan da yararlandı. Dron destekli yürütülen çalışmalar sonucunda 6 yaşındaki E.C.U.'nun yeri kısa sürede tespit edildi.

Ekipler tarafından bulunan küçük kız, arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kilis kayıp
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