HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Küçükçekmece'de feci kaza! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Emre Seyhat hayatını kaybetti, aynı yaştaki 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de feci kaza! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi 1. İkitelli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.G. yönetimindeki otomobil ile aynı yönde seyreden Emre Seyhat'ın (21) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emre Seyhat ve arkasında yolcu olarak bulunan F.S. (21) yola savruldu.

21 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü Emre Seyhat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan F.S. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Hayatını kaybeden Emre Seyhat'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü S.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilis'te kaybolan 6 yaşındaki otizmli çocuk dronla bulundu!Kilis'te kaybolan 6 yaşındaki otizmli çocuk dronla bulundu!
Kağıthane'de 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu!Kağıthane'de 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu!

Anahtar Kelimeler:
İstanbul kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu! 31 yeni gözaltı kararı

Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu! 31 yeni gözaltı kararı

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Golü yer yemez harekete geçti! Aziz Yıldırım'dan beklenmedik tepki

Golü yer yemez harekete geçti! Aziz Yıldırım'dan beklenmedik tepki

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı

Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.