Küçükçekmece'de feci kaza! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi 1. İkitelli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.G. yönetimindeki otomobil ile aynı yönde seyreden Emre Seyhat'ın (21) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emre Seyhat ve arkasında yolcu olarak bulunan F.S. (21) yola savruldu.
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü Emre Seyhat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan F.S. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede çalışma gerçekleştirdi.
Hayatını kaybeden Emre Seyhat'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobilin sürücüsü S.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum