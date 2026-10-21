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Kağıthane'de 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyerek çatıyı saran alevlere itfaiye ekipleri üç koldan müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında çatı kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesi havadan görüntülendi.

Kağıthane'de 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu!

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kağıthane ilçesine bağlı Gürsel Mahallesi Çampark Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatı katının tamamını sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kağıthane de 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu! 1

ÇATI KATINDA YAŞAYAN AİLE KENDİ İMKÂNLARIYLA ÇIKTI

Yangının ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için üç koldan çalışma başlattı.

Çatı katında yaşayan aile, yangının ardından kendi imkânlarıyla binadan çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Alevlerin etkisiyle binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

YANGINA MÜDAHALE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ekiplerin yangına müdahale ettiği anlar havadan kaydedildi. Mahalle sakinlerinin ise söndürme çalışmalarını evlerinin pencerelerinden izlediği görüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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yangın Kağıthane
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