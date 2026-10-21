Kağıthane'de park halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki otomobilde oturan Eser Aktaş, silahlı saldırıya uğradı.

Saldırının ardından şüpheli yaya olarak kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olayda 2 kurşunla göğsünden ve elinden vurulan Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği araçta ve çevresinde inceleme yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Eser Aktaş’ın cenazesi ambulansla hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Kaynak: DHA