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Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: "404 kişi hakkında işlem yapıldı, 88 şüpheli tutuklandı, firari 42 şüpheli aranıyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan ve tutuklananların sayısını açıkladı. Bakan Gürlek, "Bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapılmış; 88 şüpheli tutuklanmış, 26 şüpheli gözaltına alınmış, 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Firari durumdaki 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: "404 kişi hakkında işlem yapıldı, 88 şüpheli tutuklandı, firari 42 şüpheli aranıyor"

Fon soruşturması olarak bilinen ve sermaye piyasalarında manipülasyonlara yönelik başlatılan soruşturmanın bilançosunu Adalet Bakanı Gürlek açıkladı.

Bakan Gürlek ten fon soruşturması açıklaması: "404 kişi hakkında işlem yapıldı, 88 şüpheli tutuklandı, firari 42 şüpheli aranıyor" 1

BAKAN GÜRLEK FON SORUŞTURMASININ RAKAMLARINI AÇIKLADI

Yaptığı paylaşımda bugüne kadar soruşturma kapsamında 404 kişinin hakkında işlem yapıldığını ve 88 şüphelinin tutuklandığı belirten Gürlek, 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında banka hesaplarının dondurulması, mal varlıklarına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesine yönelik kararlar verildiğini aktardı.

Sosayl medya hesabından paylaşım yapan Bakan Gürlek, şu bilgileri aktardı;

Bakan Gürlek ten fon soruşturması açıklaması: "404 kişi hakkında işlem yapıldı, 88 şüpheli tutuklandı, firari 42 şüpheli aranıyor" 2

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

"SERMAYE PİYASALARINDAKİ MANİPÜLATİF İŞLEMLERE VE HAKSIZ KAZANÇLARA YÖNELİK MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın haklarını ve birikimlerini korumak, sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edilmesini önlemek adına yürütülen süreci titizlikle takip ediyor, sorumluların adalet önünde hesap vermesi ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması için somut deliller ışığında yürütülen çalışmaları hassasiyetle sürdürüyoruz.

Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapılmış; 88 şüpheli tutuklanmış, 26 şüpheli gözaltına alınmış, 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Firari durumdaki 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise aralıksız devam etmektedir.

Bakan Gürlek ten fon soruşturması açıklaması: "404 kişi hakkında işlem yapıldı, 88 şüpheli tutuklandı, firari 42 şüpheli aranıyor" 3

MAL VARLIKLARININ KORUNMASI VE MALİ HAREKETLERİN DENETİM ALTINA ALINMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaların mali boyutuna yönelik önemli tedbirler alınmıştır. 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında banka hesaplarının dondurulması, mal varlıklarına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesine yönelik kararlar verilmiştir. Böylece soruşturma konusu mal varlıklarının korunması ve mali hareketlerin denetim altına alınması amaçlanmıştır.

TMSF bünyesinde oluşturulan hesaplara, haksız kazanç sağladığı değerlendirilen gerçek ve tüzel kişiler tarafınca yapılan iade süreçleri devam etmektedir. Bununla birlikte, iade edilen tutarlar ile soruşturma kapsamındaki tespitler Başsavcılıklarımız tarafından yakından takip edilmekte, adli soruşturmalar da bu süreçle eş zamanlı olarak sürdürülmektedir.

Bakan Gürlek ten fon soruşturması açıklaması: "404 kişi hakkında işlem yapıldı, 88 şüpheli tutuklandı, firari 42 şüpheli aranıyor" 4

"HUKUKİ TÜM AŞAMALARIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Vatandaşlarımız müsterih olsun; şüphelilerin tespitinden mali bağlantıların ortaya çıkarılmasına, mal varlığı tedbirlerinden iade süreçlerine kadar hukuki tüm aşamaların sonuna kadar takipçisi olacağız.

Hiçbir vatandaşımızın hakkının zayi olmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için adaletin gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturması
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