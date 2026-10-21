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Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı

Zonguldak'ta geçen pazar günü sağanak nedeniyle çöken metruk binanın yanındaki 3 katlı ev yıkıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiden 1’i kurtarılırken, mahsur kalan kadına ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı

Olay, saat 18.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta meydana geldi. Geçen pazar günü sağanak nedeniyle çöken 2 katlı kullanılmayan evin yanında bulunan ve ailelerin kaldığı 3 katlı bina da çöktü.

Zonguldak ta 3 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı 1

ENKAZ ALTINDA KALAN BİR KİŞİ ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada binada 2 kişinin enkaz altında kaldığı belirlendi.

Zonguldak ta 3 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı 2
Çalışmalar sonucu enkaz altından bir erkek sağ olarak çıkarıldı. Enkaz altında kalan kadına ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Zonguldak ta 3 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı 3

Zonguldak ta 3 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı 4

Zonguldak ta 3 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
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