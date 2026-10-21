Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı

Olay, saat 18.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta meydana geldi. Geçen pazar günü sağanak nedeniyle çöken 2 katlı kullanılmayan evin yanında bulunan ve ailelerin kaldığı 3 katlı bina da çöktü.

ENKAZ ALTINDA KALAN BİR KİŞİ ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada binada 2 kişinin enkaz altında kaldığı belirlendi.



Çalışmalar sonucu enkaz altından bir erkek sağ olarak çıkarıldı. Enkaz altında kalan kadına ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.



Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır