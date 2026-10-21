Gazze'de hastanelerdeki jeneratörlerin bakımı için gerekli olan yağ stoku tükendi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde jeneratör bakımı için gerekli olan yağ sıkıntısı patlak verdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi genelindeki hastanelerde elektrik jeneratörlerinin bakımı için gerekli olan yağ stokunun tükendiğini açıkladı.

GAZZE'DE HASTANELERİN JENERATÖR DESTEĞİ ZAYIFLIYOR

Jeneratörlerin belirli teknik şartlar altında çalıştığına dikkat çeken Bakanlık, söz konusu durumun jeneratörlerde mekanik yıpranmaya ve arızalara yol açabileceği ve bunun da hayati önem taşıyan birimlerin elektriksiz kalmasına neden olabileceği uyarısında bulundu. Bakanlık, jeneratörlerin çalışmaya devam edebilmesi için hastanelerin ayda 2 bin 500 litreden fazla bakım yağına ihtiyaç duyduğunu aktardı. Bakanlık, sınırlı miktarda yağ temininin uzun çalışma saatleri ve sürekli bakım ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda jeneratörlerin çalışmasını sürdürmek için yeterli olmadığını vurguladı.

Jeneratörlerin durmasının ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, yenidoğan kuvözleri, solunum cihazları ve diyaliz üniteleri dahil olmak üzere birçok hayati birime elektrik sağlanmasını aksatacağına dikkat çeken Bakanlık, ilgili tüm taraflara insani sorumluluklarını yerine getirme ve hastanelerdeki elektrik jeneratörlerinin çalışmaya devam etmesini sağlamak amacıyla gerekli yağ ve yedek parçaların bölgeye girişine izin verilmesi için derhal harekete geçme çağrısında bulundu.



İSRAİL, EKİM 2023'TE GAZZE ŞERİDİ'NE ELEKTRİK TEDARİKİNİ KESTİ

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmesinden bu yana bölgedeki hastaneler, temel elektrik kaynağı olarak jeneratörlere bağımlı durumda. Bu durum, tıbbi cihazların çalıştırılması ve hastaların hayatlarının korunması açısından jeneratörlerin işler durumda tutulmasını zorunlu hale getirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır