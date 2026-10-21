HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gazze'de hastanelerdeki jeneratörlerin bakımı için gerekli olan yağ stoku tükendi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde elektrik jeneratörlerinin bakımı için gerekli olan yağ stokunun tükendiğini açıklayarak, hastanelerde hayati önem taşıyan birimlerin elektriksiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Gazze'de hastanelerdeki jeneratörlerin bakımı için gerekli olan yağ stoku tükendi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde jeneratör bakımı için gerekli olan yağ sıkıntısı patlak verdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi genelindeki hastanelerde elektrik jeneratörlerinin bakımı için gerekli olan yağ stokunun tükendiğini açıkladı.

Gazze de hastanelerdeki jeneratörlerin bakımı için gerekli olan yağ stoku tükendi 1

GAZZE'DE HASTANELERİN JENERATÖR DESTEĞİ ZAYIFLIYOR

Jeneratörlerin belirli teknik şartlar altında çalıştığına dikkat çeken Bakanlık, söz konusu durumun jeneratörlerde mekanik yıpranmaya ve arızalara yol açabileceği ve bunun da hayati önem taşıyan birimlerin elektriksiz kalmasına neden olabileceği uyarısında bulundu. Bakanlık, jeneratörlerin çalışmaya devam edebilmesi için hastanelerin ayda 2 bin 500 litreden fazla bakım yağına ihtiyaç duyduğunu aktardı. Bakanlık, sınırlı miktarda yağ temininin uzun çalışma saatleri ve sürekli bakım ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda jeneratörlerin çalışmasını sürdürmek için yeterli olmadığını vurguladı.

Gazze de hastanelerdeki jeneratörlerin bakımı için gerekli olan yağ stoku tükendi 2

Jeneratörlerin durmasının ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, yenidoğan kuvözleri, solunum cihazları ve diyaliz üniteleri dahil olmak üzere birçok hayati birime elektrik sağlanmasını aksatacağına dikkat çeken Bakanlık, ilgili tüm taraflara insani sorumluluklarını yerine getirme ve hastanelerdeki elektrik jeneratörlerinin çalışmaya devam etmesini sağlamak amacıyla gerekli yağ ve yedek parçaların bölgeye girişine izin verilmesi için derhal harekete geçme çağrısında bulundu.
Gazze de hastanelerdeki jeneratörlerin bakımı için gerekli olan yağ stoku tükendi 3

İSRAİL, EKİM 2023'TE GAZZE ŞERİDİ'NE ELEKTRİK TEDARİKİNİ KESTİ

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmesinden bu yana bölgedeki hastaneler, temel elektrik kaynağı olarak jeneratörlere bağımlı durumda. Bu durum, tıbbi cihazların çalıştırılması ve hastaların hayatlarının korunması açısından jeneratörlerin işler durumda tutulmasını zorunlu hale getirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kağıthane'de park halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölüKağıthane'de park halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldıZonguldak'ta 3 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı

Anahtar Kelimeler:
Gazze hastane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu! 31 yeni gözaltı kararı

Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu! 31 yeni gözaltı kararı

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Golü yer yemez harekete geçti! Aziz Yıldırım'dan beklenmedik tepki

Golü yer yemez harekete geçti! Aziz Yıldırım'dan beklenmedik tepki

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı

Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.