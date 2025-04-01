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Kulaklık alacaklar buraya! Sennheiser Momentum True Wireless 3'ün fiyatı yarıya düştü
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Kulaklık alacaklar buraya! Sennheiser Momentum True Wireless 3'ün fiyatı yarıya düştü

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
01.04.2025 12:30
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Bir kulaklıktan çok daha fazlasını sunan Sennheiser Momentum True Wireless 3 Kulak İçi Bluetooth Kulaklık bugüne özel yarı fiyatına düştü. Kısa süreliğine geçerli bu kampanyayı kaçırmamak için acele etmenizi tavsiye ederiz. İşte detaylar...

Kaliteli bir kulaklıkta hangi özellikler olmalı? Yalnızca yüksek ses performansı yeterli mi? Elbette hayır! Bir kulaklık, özellikle de kulak içi bir model, öncelikle kulağı rahatsız etmemeli, ergonomik olmalı. Eğer spor yapıyor, aktif bir yaşam benimsiyorsanız, koşu bandı üzerinde terlediğinizde ya da yağmurda yürüyüş yaptığınızda sudan, tozdan etkilenmemeli. Şarjı uzun süre gitmeli, bas ve tiz dengesi olmalı, yüksek ses performansı sunmalı... Liste böyle uzayıp gider. Bir kulaklıktan çok daha fazlasını arıyorsanız Sennheiser Momentum True Wireless 3 tam da size göre olabilir. Bugüne özel yarı fiyatına düşen ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

Sennheiser Momentum True Wireless 3 - Kulak İçi Bluetooth Kulaklık

Adsız tasarım - 2025-04-01T114601.322

Yüksek kaliteli ses performansı sunan Sennheiser'ın özel ses teknolojisi ile donatılmış bu kulaklık modeli, gelişmiş dinamik sürücüler ile zengin bir ses deneyimi sağlar. Çevresel gürültüyü azaltmaya yardımcı olan aktif gürültü engelleme özelliği ile kullanıcının müzik deneyimini iyileştirir. Dışarıdaki sesleri duymanıza imkan tanır, böylece çevrenizle daha kolay etkileşimde bulunabilirsiniz. Tek şarjla yaklaşık 7 saat kadar kullanım süresi sunar. Şarj kutusu ile birlikte toplamda 28 saate kadar müzik dinleme imkanı sağlar. Yüksek verimlilik ve geniş kapsama alanı sunan en son Bluetooth teknolojisi ile donatılmıştır. Dokunmatik kontroller, müzik çalma, çağrı yanıtlama ve ses seviyesini ayarlama gibi işlevleri kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlar. IPX4 dereceli suya ve estre dayanıklılığı ile spor yaparken veya dışarıda kullanım için uygundur. Sennheiser Smart Control uygulaması ile özelleştirme seçenekleri, ses ayarları ve güncellemeler yapılabilir. Konforlu bir oturuş sağlamak için çeşitli boyutlarda silikon uçlarla birlikte gelir. Amazon Alexa, Google Assistant ve Siri gibi sesli asistanlarla uyumludur. Sennheiser Momentum True Wireless 3, yüksek ses kalitesi ve konforlu kullanım sunan bir modeldir, bu nedenle müzik dinlemeyi sevenler ve aktif bir yaşam tarzını benimseyenler için ideal bir tercihtir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ses ve telefon konuşması konusunda tartışılmaz, son derece başarılı. Ancak kapağı açınca bağlanması emsallerine göre biraz daha uzun sürüyor 10-15 sn kadar."

  • "Bir yıldır kullanıyorum, gayet memnunum. Fiyatını hak ettiğini düşünüyorum ama çok daha iyi modeller de var piyasada ama pahalılar tabii."
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Bu içerik 1 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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