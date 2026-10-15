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Reklama tıklamasanız da izleniyorsunuz! Casusluk ağı ortaya çıktı

İnternette karşılaşılan sıradan reklamların, milyonlarca kullanıcıyı hedef alan küresel bir gözetim ağında kullanıldığı ortaya çıktı. İsrailli Discover-Tech şirketinin 120 binden fazla internet sitesi ve 75 bin uygulama üzerinden kullanıcıları takip ettiği belirlendi. Reklamlara tıklamadan da gerçekleşebilen gözetim faaliyetlerinin, bazı cihazlara casus yazılım yerleştirilmesine yardımcı olduğu tespit edildi.

Reklama tıklamasanız da izleniyorsunuz! Casusluk ağı ortaya çıktı
Sariye Nur Dönmez

İnternet sitelerinde ve mobil uygulamalarda karşılaşılan sıradan reklamların, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı hedef alan gözetim faaliyetlerinde kullanıldığı ortaya çıktı. İsrailli dijital reklam şirketi Discover-Tech'in, kullanıcıları reklamlar üzerinden takip ettiği ve bazı cihazlara casus yazılım yüklenmesine aracılık ettiği belirlendi.

Reuters'ın haberine göre Discover-Tech, telefon ve kablosuz kulaklık gibi ürünlerin reklamlarını kullanarak internet kullanıcılarının dijital hareketlerini izledi.

Araştırmacılar, kullanıcıların takip edilebilmesi için reklamlara tıklamalarının gerekmediğini, reklamın internet sitesinde yüklenmesinin yeterli olduğunu belirledi. Şirketin bazı kullanıcıların telefon numaralarını elde etmeye çalıştığı da tespit edildi.

Reklama tıklamasanız da izleniyorsunuz! Casusluk ağı ortaya çıktı 1

120 BİN SİTE VE 75 BİN UYGULAMAYA ULAŞTI

Citizen Lab'in araştırmasına göre şirketin reklamları 120 binden fazla internet sitesi ile 75 bin uygulamada görüntülendi.

Reklama tıklamasanız da izleniyorsunuz! Casusluk ağı ortaya çıktı 2

Confiant'ın kurucu ortağı Jerome Dangu, Discover-Tech'in günlük en az 10 milyon reklam yayımladığını belirterek yüz milyonlarca kişinin etkilenmiş olabileceğini söyledi.

CASUS YAZILIM BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Araştırmalarda, reklam ağının ABD tarafından 2021'de kara listeye alınan İsrailli Candiru şirketinin casus yazılımlarını hedef cihazlara yerleştirmek amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Citizen Lab, 2024-2025 döneminde Al Jazeera'ya ait 45 Windows cihazının bu yöntemle hedef alındığını bildirdi.

PENTAGON VE NATO AĞLARINDA DA GÖRÜLDÜ

Reklamların Pentagon, NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ağlarında da görüntülendiği tespit edildi.

Nvidia, Sandisk, Broadcom ve Micron'un ağlarına da ulaşan reklamların bu kurumlara casus yazılım bulaştırdığına ilişkin ise kanıt bulunmuyor.

Filistin'deki internet sitelerinin yoğun biçimde hedef alındığı da araştırmada yer aldı.

GOOGLE ERİŞİMİ ENGELLEDİ

Bulguların ardından Google ve Comcast'in reklam teknolojisi şirketi Beeswax, Discover-Tech'in platformlarına erişimini sonlandırdı. IAB Europe ise şirketin onaylı satıcı statüsünü askıya aldı.

Uzmanlar, gelişmiş casus yazılımların kullanıcıların bilgisi dışında mikrofon ve kameraya erişebildiğine dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
yazılım Reuters casus
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