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Malatya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Malatya’da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Kozluca mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan T.K. (37) idaresindeki otomobil ile aynı yöne seyreden M.Ş. (42) yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada S.K. (32) ve N.K. (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza
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