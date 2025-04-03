JBL Reflect Aero Kablosuz Kulakiçi Kulaklık günün fırsat ürünü oldu

Gün içinde iş, spor, yürüyüş ya da seyahat derken kulağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz bir kulaklık arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Müzik dinlerken dış dünyadan kopmak ama aynı zamanda çevrenizden haberdar olmak istiyorsanız, hem aktif gürültü engelleme hem de akıllı ortam özelliğiyle öne çıkan kulaklık modelleri hayatınızı kolaylaştırabilir. JBL Reflect Aero ise tam bu beklentilere hitap eden teknolojisi, konforlu yapısı ve sağlamlığıyla fark yaratıyor. Hem de şu anda 987 indirimde! Tüm detaylar ve kullanıcı dostu özellikler için içeriğe göz atabilirsiniz.

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JBL Reflect Aero Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Aktif yaşam tarzınıza ayak uyduracak bir kulaklık arıyorsanız, JBL Reflect Aero tam aradığınız ürün olabilir. Hem sporda hem de günlük kullanımda konfor sunan Oval Tubes™ ve Powerfins tasarımı sayesinde kulağa tam oturur, düşme derdi yaşatmaz. Gerçek adaptif gürültü engelleme teknolojisi dış sesleri otomatik olarak dengelerken, Akıllı Ortam özelliği çevrenizde olup biteni duymanıza da olanak tanır. JBL kulaklığın 6 mikrofonlu yapısıyla rüzgarlı havalarda bile net bir sesle konuşabilir, VoiceAware ile kendi sesinizi duyarak daha doğal bir deneyim yaşayabilirsiniz. IP68 su ve toz geçirmezlik seviyesi, hızlı şarj özelliği ve toplam 24 saate kadar pil ömrüyle, JBL Reflect Aero günlük ritminizi aksatmadan size eşlik etmeye hazır.

Kullanıcılar ne diyor?

"JBL kalitesi çok net ortada. Uzun süreli şarjı ile çok kullanışlı bir kulaklık."

"Bas ve tiz dengesi mükemmel! Kulaklık üzerinde dokunmatik olarak çok rahat istediğiniz ayarları yönetebiliyorsunuz. Birden çok cihaza bağlanma başarılı."

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 7 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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