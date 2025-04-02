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Favori MUGO ürünlerini bir araya getiren avantaj paketleri indirimde
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Favori MUGO ürünlerini bir araya getiren avantaj paketleri indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Basic parçalarla kendinizi rahat ve havalı hissediyor, gardırobunuzda bol bol tişört, sweasthirt gibi temel ve konforlu parçalara yer veriyorsanız doğru yerdesiniz. MUGO'da fiyatları yarıya düşen pek çok ürün sizleri bekliyor. Sizin için indirimdeki en sevilen ürünleri bir araya getiren avantaj paketlerini seçtik. İşte detaylar...

Günlük konforunuzu artırmak, stilinize yenilik katmak ya da ihtiyaç duyduğunuz parçaları daha avantajlı fiyatlarla almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. MUGO’nun özenle oluşturduğu kombin paketleri, sezonun favori ürünlerini bir araya getirerek hem işlevselliği hem de estetik uyumu tek pakette buluşturuyor. Tişörtten sweatshirte, bereden bel çantasına uzanan seçenekler, farklı ihtiyaçlara hitap edecek şekilde sizleri bekliyor. Üstelik bu paketleri tercih edenler %50’ye varan indirimlerden faydalanabiliyor. Ayrıca seçili ürünlerde 3 al 2 öde ve %50'ye varan indirimler de devam ediyor. Üstelik 750 TL ve üzeri alışverişe mini bel çantası da hediye. İndirimdeki avantaj paketlerinde hangi parçalar bir araya gelmiş, detayları birlikte inceleyelim.

1. Avantajlı Basic Paketi

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Günlük kombinlerde rahatlık ve şıklığı bir arada arayanlar için hazırlanan Avantajlı Basic Paketi, gardırobunuzun vazgeçilmez iki parçasını bir araya getiriyor. %100 pamuk tişört ve yumuşacık dokulu sweatshirt, sade tasarımlarıyla her stile kolayca uyum sağlıyor. Farklı renk seçenekleriyle sunulan unisex parçalar, hem evde hem dışarıda gün boyu konfor vadediyor. Üstelik bu paketi tercih edenler %41 indirim fırsatından yararlanabiliyor. Hem tarzını tamamlamak hem de avantajlı alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir seçenek.

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Tüm Paen marka tişört modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

2. Avantajlı Bahar Paketi

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Mevsim geçişlerinde hem konforlu hem de stil sahibi kombinler yapmak istiyorsanız, Avantajlı Bahar Paketi tam ihtiyacınıza göre hazırlanmış. Yumuşacık dokusuyla öne çıkan basic unisex sweatshirt ve nefes alabilen %100 pamuk kumaştan oversize tişört, günlük kullanımda rahatlığı ön planda tutanlar için ideal. Her iki ürün de unisex tasarımı ve farklı renk seçenekleriyle herkesin tarzına uyum sağlayabiliyor. MUGO’nun ikonik nakış detaylarıyla tamamlanan bu parçalardan oluşan paketi tercih edenler, %45 indirimden de faydalanabiliyor. Şık, sade ve işlevsel bir kombin arayışındaysanız Avantajlı Bahar Paketi'ne mutlaka göz atın.

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Tüm sweatshirt modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

3. Avantajlı Kış Paketi

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Soğuk günlerde hem tarzını korumak hem de sıcacık kalmak isteyenler için oluşturulan Avantajlı Kış Paketi'nde, gardırobun en temel iki parçası bir arada! Oversize kalıba sahip MUGO hoodie, yumuşacık dokusuyla günün her anında konfor sunarken şık nakış logosuyla da stilinize modern bir dokunuş katıyor. Pakette yer alan örgü bere ise hem fonksiyonel hem de estetik tasarımıyla soğuk havalarda vazgeçilmeziniz olacak. Farklı renk seçenekleriyle sunulan bu ikiliyi tercih edenler, %39 indirim avantajını da yakalıyor. Hem rahatlık hem de sıcaklık arayanlar için ideal bu paketi kaçırmayın.

Ürünü İncele

Tüm hoodie modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

4. Avantajlı Konfor Paketi

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Günün koşturmacasında ne giyeceğinizi düşünmekle vakit kaybetmeyin; dolabınızda her duruma uyum sağlayan parçalar olsun yeter. MUGO’nun Avantajlı Konfor Paketi, zahmetsizce şık görünmenin pratik yolunu sunuyor. Oversize hoodie ve pamuklu tişörtten oluşan bu paket, bir sabah kahvenizi alırken de, akşamüstü arkadaş buluşmasında da sizi yarı yolda bırakmaz. Giy-çık rahatlığına stil dokunuşu eklemek isteyenler için düşünülmüş bu ikili, hem konforlu hem de zamansız. Üstelik şu anda %40 indirim fırsatıyla sizi bekliyor.

Ürünü İncele

Tüm tişört modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

5. Avantajlı Bere Paketi

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Kışın en küçük detaylar en büyük farkı yaratır. Soğuk hava yüzünüze vurduğunda, başınızı sıcak tutan bir bere günü kurtarabilir. Avantajlı Bere Paketi, hem konforu hem de stil sahibi görünümü bir araya getiriyor. İki farklı modelin yer aldığı bu paket, kombinlerinize uyum sağlarken sıcacık tutuyor. Şimdi %42 indirim fırsatıyla alışverişe başlamak için en doğru zaman.

Ürünü İncele

Tüm bere modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

6. Avantajlı Bel Çantası Paketi

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Farklı tarzlara ve ihtiyaçlara uyum sağlayan bel çantaları, günlük hayatın temposuna ayak uydurmanın en pratik yollarından biri. Bazen sade ve kompakt bir modelle minimal bir stil yakalamak istersiniz, bazen de daha geniş hacimli bir çanta tüm eşyalarınızı yanınıza almanız için gerekli olur. Avantajlı Bel Çantası Paketi, bu iki farklı beklentiyi tek seferde karşılamak isteyenler için iyi bir fırsat. Hem Mini hem de Classic modelin yer aldığı Avantajlı Bel Çantası Paketi, %44 indirim ile satışta!

Ürünü İncele

Tüm bel çantası modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

Bonus: 750 TL ve üzeri alışverişe mini bel çantası hediye

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Alışveriş, sürpriz hediyelerle birleştiğinde daha da güzel. MUGO’dan 750 TL ve üzeri alışveriş yapan herkese, şehir temposuna ayak uyduran şık ve pratik mini bel çantası hediye ediliyor. Suya dayanıklı kumaşı ve ikonik tasarımıyla öne çıkan mini çanta, hem günlük kullanımda işinizi kolaylaştırıyor hem de stilinize modern bir dokunuş katıyor. Kampanyadan yararlanmak için şimdi alışveriş zamanı!

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