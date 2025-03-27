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Minimal şıklık MUGO'da! %50 indirime ek 3 al 2 öde kampanyasını kaçırmayın
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  4. Minimal şıklık MUGO'da! %50 indirime ek 3 al 2 öde kampanyasını kaçırmayın

Minimal şıklık MUGO'da! %50 indirime ek 3 al 2 öde kampanyasını kaçırmayın

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
27.03.2025 17:30
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Günlük stilinizde küçük dokunuşlarla büyük fark yaratmak aslında sandığınızdan çok daha kolay. Gardırobunuzu tazelemek istiyorsanız, hem konforlu hem de sade parçalara yönelmek iyi bir başlangıç olabilir. İşte bu noktada devreye giren MUGO, basic giyim koleksiyonuyla sade şıklığı yeniden yorumlarken hareketli günlerde size eşlik edecek seçenekler sunuyor. Üstelik şu an seçili ürünlerde %50’ye varan indirime ek 3 al 2 öde var. İşte sizin için seçtiğimiz ürünler...

Günlük stilin konforlu ve sade parçalarla tamamlandığı bir dönemdeyiz. Her mevsime uyum sağlayan basic tasarımlar, gardıropların vazgeçilmezi haline geldi bile. Oversize tişörtlerden yumuşak dokulu sweatshirt’lere, rahat kalıplı şortlardan fonksiyonel aksesuar ürünlerine kadar pek çok seçenek bu dönemde daha da cazip. %50’ye varan indirimlerle ve çok al az öde fırsatıyla MUGO’nun yalın ama etkili dünyasına giriş yapmak için en doğru zaman. Hangi parçayı seçeceğinize karar vermeden önce hazırladığımız içeriğe mutlaka göz atın. İşte detaylar...

1. MUGO Basic Unisex Sweatshirt

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Günlük giyimde rahatlık ve stil sizin için öncelikliyse, bu sweatshirt dolabınızda mutlaka yerini almalı. Yumuşak kumaşı sayesinde cildinize dost bir his bırakırken, geniş kalıbıyla hareket özgürlüğü tanıyor. %70 pamuk, %30 polyester içeriği ile hem yumuşak hem de uzun süre formunu koruyacak bir yapıda. Göğüsteki zarif MUGO nakış detayı ise minimal şıklığı sevenler için hoş bir tamamlayıcı olan unisex sweatshirt, her mevsim severek giyebileceğiniz bir model.

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2. MUGO Basic Unisex Hoodie

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MUGO Basic Unisex Hoodie, hafta sonu kahvenizi alıp yürüyüşe çıkarken de, ofiste yoğun bir gün geçirirken de üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz bir parça . Oversize kalıbı sayesinde bedeninizi sarmıyor. Yumuşacık dokusu %65 pamuk ve %35 polyester karışımından geliyor; yani hem konforlu hem de kolay kolay yıpranmayan bir yapısı var. Göğüsteki zarif MUGO nakış detayı ise sade stilinize küçük ama şık bir dokunuş katıyor. İster eşofmanla ister jean’le, günün her anına uyum sağlayan bir hoodie arıyorsanız, bu model fazlasıyla beklentilerinizi karşılayacaktır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel 175 boyunda, 50 kiloyum. Bir M bir L beden tercih ettim. L daha iyi oldu. Keşke hepsini L alsaydım. Çok oversize seviyorsanız L beden alın derim."

  • "Kumaş ve kalıp harika içi polarlı ve çok hafif."
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3. MUGO Essential Unisex Zip Hoodie

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Her anınıza uyum sağlayarak günün temposuna ayak uyduran MUGO Essential Unisex Zip Hoodie, yumuşak kumaşı sayesinde sizi sıcak tutarken, fermuar detayı kolayca giyip çıkarmanızı sağlıyor. İster kapüşonunu çekip serin havalara karşı korun, ister spor şıklığı tamamlayan modern tasarımını tarzınıza katın. Günlük koşturmacada konforu elden bırakmak istemeyenler için olmazsa olmaz bir parça!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İlk dokunuşta kalite hissiyatı veriyor. Bu tarz ürünlerde genellikle yıkandıktan sonra bazı değişimler oluyor bunu daha gözlemleyemedim. Nakış bir armaya sahip olması hem estetik bakımından güzel hem de ürünü kalitesi göstermesi açısından başarılı. Fermuar kalitesi başarılı gözüküyor."

  • "Fiyat performans olarak başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum."
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4. MUGO Basic Unisex Oversize T-shirt

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Dolabınızda hem sade hem de rahat bir tişörte yer açmanın tam zamanı. %100 pamuk kumaşı sayesinde gün boyu nefes alan bir yapı sunar, oversize kalıbı ile hareket özgürlüğü tanıyor. Ne giyeceğinize karar veremediğiniz anlarda, jean pantolonlardan eşofmanlara kadar her parçayla uyum sağlayacak joker bir parça. Unisex tasarımı ve ikonik MUGO nakış etiketiyle tarzınıza minimal ama dikkat çeken bir dokunuş ekliyor. MUGO Basic Unisex Oversize T-shirt, her ortamda kendinizi hem şık hem konforlu hissetmeniz için düşünülmüş bir T-shirt.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalitesi harika! Diğer renklerini de alacağım."

  • "Öncelikle ürün çok hızlı teslim edildi. Bu konuda teşekkür ederim. Tişörtü çok beğendim. Kumaşının kalınlığını, pamuklu olmasını ve kesimini çok beğendim. Şortlarda da pamuklu seçeneklerin olmasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum."
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5. MUGO Pis Yaka Regular Fit Basic T-shirt

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Günlük kombinlerin en kurtarıcı parçası olan basic tişörtler, MUGO’nun yalın ve kaliteli dokunuşuyla yeniden yorumlanıyor. %100 pamuk kumaşı sayesinde gün boyu ferahlık hissi verirken, pis yaka ve regular fit kesimiyle zamansız bir görünüm yaratıyor. İster jean ile ister gömlek altına katman olarak kullanın, sade ama özenli duruşuyla her ortamda kendini belli ediyor. Detaylarda gizli şıklığı sevenler için ideal bir tercih. Rahatlığından ödün vermeden stilini tamamlamak isteyen herkes için dolabın vazgeçilmezlerinden biri olacak.

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6. MUGO Regular Fit Short

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Günün her anına uyum sağlayacak bir parça arıyorsanız, bu şort tam da o aradığınız şey olabilir. Yumuşak dokusu sayesinde hareket özgürlüğü sunarken, regular fit kesimiyle vücudu sıkmadan rahat bir duruş kazandırıyor. Ayarlanabilir bağcık detayıyla isteğine göre uyum sağlarken, yan ve arka cepleri de işlevselliği artırıyor. Sade tasarımı sayesinde ister tişörtle ister hoodie’yle kombinleyerek tarzınızı zahmetsizce yansıtabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gerçekten çok rahat."

  • "Rahat ve şık bir ürün. Tavsiye ederim."
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7. MUGO Örgü Bere

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Soğuk havalarda sıcak kalmanın en stil sahibi yollarından biri: MUGO Örgü Bere. Yumuşak dokusu ve esnek yapısıyla gün boyu konfor sunarken, özel dikim arma logosu sayesinde sade ama dikkat çekici bir görünüm kazandırıyor. Unisex tasarımıyla herkesin gardırobuna kolayca uyum sağlayan bere, standart kalıbı sayesinde başınızı sıkmadan sarıyor. %80 akrilik, %10 yün ve %10 polyester karışımı ile hem hafif hem de dayanıklı. Hem fonksiyonel hem de şık bir kış aksesuarı arıyorsanız, bu bere tam yerinde bir seçim olur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hem yumuşacık hem de çok şık, uzun zamandır aradığım kafama tam oturan bere. Başka renklerini de almayı düşünüyorum kesinlikle."

  • "Kumaşı ve kalitesi gerçekten çok iyi, severek kullanıyorum."
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8. MUGO Classic Sırt Çantası

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MUGO Work Sırt Çantası, sade ama işlevsel bir tasarım arayanlar için biçilmiş kaftan. İhtiyacınız olan her şeyi taşıyabileceğiniz kadar geniş ama seni yormayacak kadar hafif bir ürün. Ekstra laptop bölmesi, fileli iç göz ve ön saklama cebi sayesinde okuldan işe, kafeden toplantıya her ortama ayak uyduruyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Memnun kaldım. Tavsiye ederim."

  • "Kalitenin tek adresi burası gerçekten çok güzel ve hızlı kargo."
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9. MUGO Lite Cüzdan

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MUGO Lite Cüzdan, minimal bir yaşam tarzını benimseyenler için pratik bir çözüm sunuyor. Ultra hafif yapısı sayesinde cebinizde olduğunu bile unutabilirsiniz. Su geçirmez kaplaması ve fermuar mekanizmasıyla, ani bir yağmurda ya da sıçrayan su damlalarında endişeye yer bırakmıyor. 8 kart yuvası ve kolay erişilebilen para bölmesiyle ihtiyaç duyduğunuz her şey tek elde toplanıyor. Kompakt boyutuyla her çantaya, her cebe rahatça uyum sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gayet beklentimi karşılayan bir ürün oldu. Sadece biraz dar gibi ancaj kullandıkça rahatlar diye düşünüyorum. Dış hissiyatı ve rengi çok hoş. Teşekkürler, Mugo."

  • "Ürünler kaliteli geldi kargo hızlıydı teşekkürler."
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10. MUGO Mini Bel Çantası

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Yanınıza almanız gereken temel eşyalar için pratik bir çözüm arıyorsanız, MUGO Mini Bel Çantası tam da aradığınız ürün. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde cep telefonu, cüzdan ve anahtar gibi eşyalarınızı kolayca taşıyabilir, organize edebilirsiniz. Suya dayanıklı kumaşı ve sağlam fermuar yapısıyla her ortamda güvenle kullanılır. Ayarlanabilir dokuma kayışıyla ister belde ister çapraz şekilde rahatça taşınabiliyor. İster yürüyüşe çıkın ister şehirde hızlı bir gün geçirin, mini bel çantası günlük hayatınızı daha kolay hale getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kampanyalar mükemmel. Kaliteyi uygun fiyata alıyorum. Arkadaşlarıma hediye de aldım. Herkes çok beğendi."

  • "Boyutu küçük ama gayet işlevsel, gündelikte ve kısa seyahatlerde ayrılmaz bir parça. Kumaşı ve dokusu oldukça güzel."
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