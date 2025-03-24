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ŞOK'a bahçe ve balkonlarınızı güzelleştirecek ürünler geliyor! 26 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK'a bahçe ve balkonlarınızı güzelleştirecek ürünler geliyor! 26 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
24.03.2025 16:51
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ŞOK Çarşamba Fırsatları ile bütçe dostu alışveriş keyfi yaşamak isterseniz, 26 Mart tarihli yeni sayıya mutlaka göz atmalısınız. Alışveriş severlerin her hafta yüzünü güldüren ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nda bu hafta da yok yok! Detaylar aşağıda...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yeni sayısı bu hafta da dolu dolu! Broşürün 26 Mart 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında bahçe ürünlerinden gıda ve hijyen ürünlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla siz alışveriş severleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bahçe ve balkonlarınızı düzenleyin

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Sizin için seçtiklerimiz

Çeşit çeşit saksılar indirimde, burada.

Bahçe ve balkon sandalyelerinde kaçırılmayacak indirimler var. Ürünler burada.

Bahçe ve balkonlarınızda kullanabileceğiniz masalarda indirimler burada sizi bekliyor.

Hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde %50'ye varan indirimler başladı

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Hijyen ve kişisel bakım kategorilerinde sizin için seçtiklerimiz

Deterjanlardaki indirimleri buradan görüntüleyebilirsiniz.

Bahar Fırsatları kapsamında indirimde olan cilt bakım ürünleri burada.

Şampuanlarda da indirimler var. Ürünleri burada bulabilirsiniz.

Tıraş makinelerindeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Gıda ürünlerinde indirimler var

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Gıda kategorisinde sizin için seçtiklerimiz

Bahar Fırsatları'na özel indirimde olan gıda ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Kahve tiryakilerinin favorisi olacak kahvelerde indirimler burada.

Keyifle tüketeceğiniz atıştırmalıklarda da indirimler var. Ürünlere göz atmak için buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 55.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli kredinizi hemen almak için buraya tıklayın.

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Televizyonlara bakmadan geçmeyin

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Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Akıllı TV modellerindeki indirimler için buraya tıklayın.

Laptoplardaki indirimlerin tümü burada.

Mart ayı boyunca 100 üründe geçen yılın fiyatları

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