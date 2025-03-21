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Esnek ve konforlu! Bahar Fırsatları'na özel boxer fiyatları en dipte
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Esnek ve konforlu! Bahar Fırsatları'na özel boxer fiyatları en dipte

21.03.2025 13:47
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Son hızıyla devam eden Bahar Fırsatları kapsamında en çok merak edilen indirimli ürün kategorilerinden biri de iç giyim! Rahatlığı ve kalitesiyle öne çıkan boxer modelleri 28 Mart’a kadar sürecek bu büyük kampanya kapsamında dünyaca ünlü markalardan yerli üreticilere kadar en uygun fiyatlarla erişebilirsiniz. Bunun için hem konforuna önem verenler hem de gardırobunu yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak fiyatlara sahip indirimli boxer'lardan oluşan bir liste yaptık. İşte detaylar!

Alışveriş yaparken hem bütçe dostu hem de uzun ömürlü kullanımı ön planda tutuyorsanız doğru yerdesiniz! Çünkü nefes alabilen kumaşlardan üretilen ve esnek yapısıyla gün boyu ferahlık sağlayan pek çok markanın boxer’ları kaçırılmayacak fırsatlarla indirimde. Üstelik, çoklu paketler ve premium markalar da kampanya kapsamında inanılmaz fiyatlara satışta. Siz de her günü rahat ve şık geçirmek için bu fırsatları kaçırmayın! İşte sizin için seçtiğimiz en iyi indirimli boxer’lar!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Bahar Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki tüm boxer modelleri burada.

1. İç giyimin vazgeçilmezi: Jack & Jones Herren Boxer (3 Adet)

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Jack & Jones Herren Boxer seti, %65 viskoz, %30 pamuk ve %5 elastan karışımıyla yumuşacık bir dokuya sahip. Isı dengesi özelliği sayesinde yazın serin, kışın sıcak tutarak her mevsim konfor veren boxer seti, siyah rengiyle sade ve klasik bir görünüm sunarken esnek yapısıyla da gün boyu özgürce hareket etmenize olanak tanıyor. Günlük kullanımdan vazgeçemeyeceğiniz Jack & Jones boxer seti, dolabınızda her zaman bulunması gerekenlerden!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Jack & Jones boxerları arasında en sevdiğim ürün oldu. Aylardır kullanıyorum, formundan bir şey kaybetmedi, hala aynı kalıp ve yumuşaklıkta.”

  • “Ortalamanın üstünde bir boxer, f/p denebilir. Renkleri çok hoşuma gitti ve iki üç yıkama ve giyme sonrası herhangi bir yıpranma olmadı.”
Ürünü İncele

Jack & Jones boxer'ın yanında Jack & Jones Jacanthony Trunks 3'lü Boxer Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Zamansız tasarım: Anthony Jackson Boxer (6 Adet)

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İç giyimde kaliteye önem verenler için Anthony Jackson boxer'lar tam bir kurtarıcı! %95 pamuk ve %5 elastan içeriğiyle vücudu saran ama sıkmayan boxer seti, dayanıklı kumaşı, sağlam dikişleri ve esnek bel bandıyla uzun ömürlü bir kullanım yaşatıyor. Spor yaparken, işte veya günlük kullanımda farkını hemen hissettiren boxer'lar nefes alabilen iç astarıyla da gün boyu ferahlık yaşatıyor. Gardırobunuzda yer açın, çünkü Anthony Jackson boxer'lar vazgeçilmeziniz olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Yüksek bel, vücudu topluyor ve elastik olduğu için çok rahat. Bir set daha aldım.”

  • “Birçok markada daha kaliteli. Rahat ve hiç bir şekilde rahatsız değil. Beden ölçüsü tam.”
Ürünü İncele

Anthony Jackson boxer'ın yanında Anthony Jackson Likralı 6'lı Boxer Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Klasik model: Calvin Klein Brief Boxer (3 Adet)

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Şıklığı ve rahatlığı bir arada arayanlar için Calvin Klein Brief Boxer seti harika bir seçim! %74 pamuk, %21 geri dönüştürülmüş pamuk ve %5 elastan içeriğiyle yumuşak ve esnek bir kullanım sunuyor. Orta yükseklikteki beli ve elastik yapısı sayesinde gün boyu sorunsuzca hareket etmenizi desteklerken siyah, gri ve beyaz renkleriyle de zamansız bir seçenek haline geliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Harika boxerler, renkleri muhteşem, kumaşı ince ve inanılmaz rahat.”

  • “Gayet iyi ve rahat.”
Ürünü İncele

Calvin Klein boxer'ın yanında Calvin Klein Hip Brief 3'lü Boxer Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Premium kalite: Tommy Hilfiger Trunk Boxer (3 Adet)

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Kaliteden ödün vermeyenler için Tommy Hilfiger Trunk Boxer seti, hem estetik hem de uzun ömürlü bir model! %95 pamuk ve %5 elastan içeriğiyle esnek bir yapısı olan boxer'lar, yumuşak dokusuyla gün boyu ferahlık sağlıyor. Kısa kesimi ve elastik logolu bel bandıyla modern bir görünümlü boxer’lar, avantajlı 3'lü paketiyle kaçırılmayacak bir indirimde!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Boxer şortun malzemesi ciltte oldukça yumuşak ve rahat. Çok güzel oturuyor, hiçbir şekilde sıkmıyor. Geniş lastikli bel kısmı tam oturuyor ve kesmiyor.”

  • “Ben boxer şortlarda her zaman L beden giyiyorum ve burada da tam istediğim gibi. İlk yıkamadan sonra kalitesinde herhangi bir bozulma fark etmedim.”
Ürünü İncele

Tommy Hilfiger boxer'ın yanında Tommy Hilfiger Trunk 3'lü Boxer Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Yumuşak ve hafif: Dagi Micromodal Boxer (1 Adet)

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Günlük yaşamda esneklik arayanlar için Dagi Micromodal Boxer ideal bir seçenek! Örme kumaş yapısının yumuşak dokusu ile cildi tahriş etmez ve hareket özgürlüğü verir. Normal bel tasarımıyla vücuda tam oturur, ne sıkı ne de bol hissettirir. Evde, işte veya spor yaparken konforlu bir kullanım sunan boxer, her yaşa hitap eden bir tasarıma sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürün çok rahat ve kumaşı oldukça kaliteli. Yumuşak ve rahatsız etmiyor kesimi. Tavsiye ederim.”

  • “Çok yumuşak bir dokusu var, kesimi de çok güzel ve rahatsız etmiyor. Bacaktan katlanma yapmıyor. Kendi bedenim de tam oldu.”
Ürünü İncele

Dagi boxer'ın yanında Dagi Compact Boxer ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Günlük giyimde olmazsa olmaz: Only & Sons Onsfitz Boxer (5 Adet)

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Bahar Fırsatları'nda kaçırılmayacak bir indirim de %95 pamuk ve %5 elastan içeriğiyle yumuşak ve esnek bir kullanım yaşatan Only & Sons Onsfitz Boxer seti oluyor. Siyah rengiyle sade ve şık bir görünümü olan boxer seti, vücudu saran yapısıyla gün boyu rahat hareket etmenizi sağlıyor. Siz de hem günlük kullanımda hem de uzun ömürlü yapısıyla Only & Sons boxer setine dolabınızda yer açmak isteyebilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “10 numara ürün. Kumaşı kaliteli, lastikleri çok iyi, tam bir fiyat performans ürünü.”

  • “Yıllardır Inditex grubunun boxer'larını kullandım. Bu boxer'ı gördükten sonra denemek istedim. Arasında fiyat dışında hiç bir fark yok. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz.”
Ürünü İncele

Only & Sons boxer'ın yanında Calvin Klein Boxer Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Özgürce hareket ettiren: Tutku Likralı Boxer (6 Adet)

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Her bedene uyan esnek yapısı ve kaliteli kumaşıyla Tutku Likralı Boxer seti, konfor arayanlar için harika bir seçenek! %96 pamuk ve %4 likra içeriğiyle vücudu nazikçe sararken sıkmadan esneklik veriyor. Siyah, beyaz ve gri renkleriyle her stile uyan boxer seti, uzun ömürlü yapısıyla da çamaşır makinesinde defalarca yıkansa dahi formunu kaybetmiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ucuzundan çok pahalısına onlarca marka denedim, hiç bu kadar rahatını ve kalitelisini bulamadım. Tutku gerçekten başarılı bir marka.”

  • “Kumaş kalitesi ve kalıbı gayet iyi, çok memnunum. Daha önce bilinen bir çok markayı kullandım çoğundan daha kaliteli bir ürün. Tavsiye ederim.”
Ürünü İncele

Tutku boxer'ın yanında Tutku penye boxer ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Tekdüze modellerden sıkılanlara: Koton Baskılı Boxer (3 Adet)

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İç giyimde hem renk hem de konfor arıyorsanız Koton’un üçlü baskılı boxer, %95 pamuk ve %5 elastan içeriğiyle seti tam sizlik bir set! Yeşil tonlarındaki renkleri ve soyut baskılarıyla klasiklerden sıkılanlar için eğlenceli bir alternatif sunan boxer seti, standart bel yüksekliği ile ne çok sıkı ne de çok bol hissiyatıyla gün boyu sorunsuzca hareket etmenize olanak tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Standart, kaliteli ve estetik desenlere sahip. Dokusu hava alıyor ve kumaşı esnek. Tavsiye ederim.”

  • “Ürün gayet kaliteli ve pamuklu kumaş. Ayrıca kalıbı çok dar değil, rahat kesim.”
Ürünü İncele

Koton boxer'ın yanında Koton 3'lü Boxer Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Uzun ömürlü: DeFacto DeFactoFit Boxer (5 Adet)

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Günlük kullanım için daha düz renkli ve sade bir modele bakıyorsanız DeFacto Fit Boxer seti aradığınız ürün olabilir! %96 pamuk ve %4 elastan içeriğiyle nefes alması ve esnek bir yapıya sahip olmasının yanında düz tasarımıyla her kıyafetle uyum yakalayan boxer’lar, standart kalıbı sayesinde vücudu sıkmadan oturuyor. DeFacto boxer seti, 5’li avantajlı paketiyle dolabınızı ekonomik ve kaliteli bir seçenekle yenilemek için harika bir fırsat!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Defacto'dan yıllardır boxer alıyorum. Kesinlikle tercih edebilirsiniz. Çok kaliteli, uzunca zaman kullana bilirsiniz.”

  • “Eşime aldım, kumaşı çok kaliteli, çok yumuşak. Tam beden uygun.”
Ürünü İncele

DeFacto boxer'ın yanında DeFacto 3'lü Boxer Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Zamana meydan okuyan: Levi's Boxer (2 Adet)

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Kalite ve konforu bir araya getiren Levi's boxer seti, organik pamuk karışımı sayesinde yumuşak ve nefes alabilen bir yapı sunuyor. Elastik bel bandı, vücuda sıkı ama rahatsız etmeyen bir uyum sağlarken toplanma ve kıvrılma yapmayan dikişleriyle problemsiz bir kullanım yaşatıyor. Koyu mavi ve açık mavi rengiyle her beğeniye hitap eden Levi's boxer seti, şu an uzun ömürlü bir iç giyim deneyimi için göz atmanız gereken indirimlerle sizi bekliyor!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “İç çamaşırı çok rahat ve tam oturuyor. Uzun süre dayanacak gibi görünüyorlar. Malzeme yumuşak olmasına rağmen dayanıklı görünüyor.”

  • “Kaliteli kumaştan yapılmış ve ayrıca lastikli olan mükemmel boxer'lar. Bunları erkek arkadaşıma verdim ve gerçekten çok beğendi.”
Ürünü İncele

Levi's boxer'ın yanında Levi's 2'li Boxer Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

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