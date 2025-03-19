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Çok satan Levi's ürünlerinde Bahar Fırsatları'na özel indirim başladı
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Çok satan Levi's ürünlerinde Bahar Fırsatları'na özel indirim başladı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
19.03.2025 15:15
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Kaliteli bir kıyafet ömür boyu sizinle olur; öyle birkaç yıkamada solmaz, kendini salmaz, uzun kullanımlarda yıpranmaz, tiftiklenmez. Giydiğiniz her seferde "İyi ki almışım!" dersiniz. İşte Levi's markasının giy ve çık rahatlığı sunan ürünleri tam da tarif ettiğimiz gibi, sizi yarı yolda bırakmayacak kalitede ve şanslısınız Bahar Fırsatları'na özel indirimde. Sizin için indirimdeki çok satan Levi's ürünlerinden bir seçki hazırladık.

Gardırobunuzda Levis'in eskimeyen, kaliteli ürünlerine yer açmak isterseniz doğru yerdesiniz. Bahar Fırsatları'nın ikinci haftasında %50'ye varan indirimleriyle öne çıkan Levi's ürünleri çok satanlar listesinde zirvede yer alıyor. Havalı jeanler, rahat sweatshirtler ve çok daha fazlasını keşfetmek ve giy çık rahatlığı yaşamak isterseniz işte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Bahar Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Levis'taki indirimlerin tümü burada.

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1. Levi's Crew Sweatshirt

Adsız tasarım - 2025-03-19T151937.267

Kullanıcılar ne diyor?

  • "180 cm 76 kg. S beden güzel oldu. Oversize dursun derseniz M beden alınabilir. Ürün slim değil."

  • "Çok beğendim, çok rahat bir sweatshirt."
Ürünü İncele

2. Levi's 505 Regular Jeans Kot Pantolon

Adsız tasarım - 2025-03-19T152146.206

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün açıklamasında yazılmamış ama selvedge denim. Fiyatı ondan tuzlu biraz ama güzel yazlık Levis."

  • "Çok çok iyi. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

3. Levi's The Trucker Ceket Mont

Adsız tasarım - 2025-03-19T152338.199

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok tereddütlüydüm ama iyi ki almışım harika bir ceket!174 boy, 85 kilo, üst bedenim geniş olduğu halde M beden harika oldu. Kumaşı kaliteli, renk tam istediğim gibi kesinlikle tavsiye ederim, Bangladesh üretim!"

  • "Mükemmel. Rengi koyu tam istediğim gibi. Kalıbı iyi bol değil. İnce bir ceket, yazlık."
Ürünü İncele

4. Levi's Slim Housemark Polo Gömlek

Adsız tasarım - 2025-03-19T153118.204

Kullanıcılar ne diyor?

  • "172 boy 74 kilo M beden ideal, klasik Levi's üstü yani kollar ve gövde hafif bol. Kaliteli kalın kumaş."

  • "Şu an üzerimde işe giderken giyiyorum, çok güzel."
Ürünü İncele

5. Levi's XX Easy Relaxed Taper Jeans Kot Pantolon

Adsız tasarım - 2025-03-19T153310.206

Kullanıcılar ne diyor?

  • "33-34 bedene yükseldiğimi tahmin ediyordum aldığım kilolardan dolayı, 32 beden Levis kotlarım biraz sıkıyordu. M beden aldım, tam oldu, hatta biraz daha esneme payı kaldı. Fakat 32 bedene düşersem hala olacağını da düşüyorum. Çok şık, fitilli kadife."

  • "Ürün fileli kadife pantolon. Fotoğraflarda belli olmuyor. Kesimi harika. Lastikli bel olması çok iyi, mis gibi rahat kemer derdi yok. Paçaları biraz geniş mi demiştim ama değil. Levi's 501'deki gibi kotlarındaki gibi gayet yerinde paçaları; hafifçe dar. Levi's'da 34/32 giyiyorum. MW/-L bedeni tam oldu. Çok şık da durdu ancak kadife olayı beni bozuyor.
Ürünü İncele

6. Levi's 501 Crop Jeans Jean Pantolon

Adsız tasarım - 2025-03-19T153454.222

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalıbı ve duruşu güzel aynısından ikinci defa satın aldım."

  • "Bu model bu renkte şahane olmuş."
Ürünü İncele

7. Levi's Original Sweatshirt Erkek

Adsız tasarım - 2025-03-19T153943.352

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gayet sıcak tutuyor, birkaç yıkama sonrasında bile herhangi bir değişim olmadı. 172 boy 74 kilo gövdede hafif dökümlü duruyor ancak ideal."

  • "Ürünün dokusu çok güzel ama enine çok fazla geniş."
Ürünü İncele

8. Levi's The Perfect Tee Tişört

Adsız tasarım - 2025-03-19T154214.409

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteli, tam beden alabilirsiniz."

  • "Kumaş kalitesi güzel kalıbı da hoş, ne çok dar ne çok bol."
Ürünü İncele

9. Levi's 512 Slim Taper Jeans Jean Pantolon

Adsız tasarım - 2025-03-19T154411.349

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gayet kaliteli ve güzel. Tam bedeninizi alın. Med Indigo (0915) modeli için konuşuyorum gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Sadece paçaları uzun geldiği için terzide kısalttırmak zorunda kaldım. Onun dışında gayet iyi. Levi's kalitesi kendini belli ediyor."

  • "Her zamanki gibi harika görünüm ve kalite, uyumlu ve rahat."
Ürünü İncele

10. Levi's Original Zip-Up Hoodie Sweatshirt

Adsız tasarım - 2025-03-19T155040.610

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Orijinal ürün. Kumaş kalitesi ve üste durması çok güzel. Tam beden alınmasını tavsiye ediyorum."

  • "Levi's kalitesini dokunur dokunmaz hissediyorsunuz. Oldukça tok bir kumaşı var. İşçiliği zaten harika."
Ürünü İncele

Bu içerik 19 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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